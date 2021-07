Silvia Gaytán Barragán es cantante, actriz y bailarina mexicana. Actualmente, a sus 49 años, se dio a conocer una de las noticias más impactantes e inesperadas: su decisión de involucrarse en la política.

Quienes se preguntan qué es de su vida, cuántos hijos tiene y quién es el esposo de Biby Gaytán, cabe recordar que en su momento aunque su familia no estaba de acuerdo, fue fiel a lo que sentía su corazón.

Biby Gaytán ya lleva de casada con Eduardo Capetillo más de 25 años y formaron una familia de las pocas que aún se ven en la farándula mexicana. De hecho, en una de sus últimas publicaciones en su Instagram escribió:

“Hace 25 años, el 99 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: 'No te cases, estás cometiendo un error. Estás muy joven, te vas a divorciar'. Todo esto lo hacían teniendo un puente intelectual, que quiere decir de cerebro a cerebro, pero acabé haciendo lo que me dictó mi corazón”.

Para conocer bien quién es el esposo de Biby Gaytán, vale contar que por su parte Eduardo Capetillo, a pesar de tener un reality sobre su familia, contó en exclusiva que para él también fue la mejor decisión de su vida casarse con Biby Gaytán, ya que ambos van por el mismo camino educando a sus 5 hijos para que sean personas de bien.

A pesar de que muchos crean que tienen el matrimonio perfecto, el mismo Capetillo aseguró que la realidad es otra. Solo ellos saben todo lo que han pasado por momentos complicados como cuando hizo referencia a su problema con el alcohol y todo lo que su familia pasó.

A esta altura que ya se conoce quién es el esposo de Biby Gaytán, se puede afirmar que van a cumplir 27 años de casados.

A pesar de haber coincidido en el grupo Timbiriche, recién fue en 1992 cuando trabajaron en la telenovela “Baila conmigo” que se enamoraron.

