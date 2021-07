Alejandra Capetillo es la hija de la reconocida Biby Gaytán y Eduardo Capetillo. Hace meses se dio a conocer que decidió instalarse en España, precisamente en Madrid y así lo comparte con todos sus seguidores en las redes sociales.



"FUENTE: El Universal"

La joven influencer Alejandra Capetillo triunfa en España y te contamos qué está haciendo. Para sorpresa de muchos, finalmente reveló el verdadero motivo de su decisión por irse a vivir a Europa.

En su canal de YouTube, donde tiene muchos seguidores fanáticos desde hace ya tiempo, la joven compartió un video donde entre muchas cosas contó: “El día de hoy vengo con el video que más han solicitado”, empezó. Se refería a los motivos de por qué tardó mucho tiempo en contarles a sus seguidores el motivo de su ida a España.

“Como fue una decisión muy importante en mi vida, había mucha incertidumbre, entonces, necesitaba un poco de tiempo para asimilar las cosas”, continuó la hija de Biby Gaytán.

Se puede ver que la joven cuenta en qué momento de su vida se hallaba cuando finalmente tomó la decisión de mudarse lejos de su familia, algo que no le resultó del todo fácil: “Yo siempre he tenido estas ganas de comerme al mundo, de salir y conocer más”, contó.

La realidad, es que desde el 2020, tanto ella como su hermana lo tenían en mente hasta que finalmente se fueron a vivir juntas: “En noviembre a Ana Pau y a mí se nos ocurrió independizarnos (…) aunque nunca lo platicamos con ustedes, porque fue una estancia muy corta”, sentenció la jóven.



"FUENTE: People EN ESPAÑOL"

Alejandra siempre tuvo la idea de despegar de su familia pero sobre todo se sintió muy feliz y en paz al descubrir que esa aventura la podía vivir junto a su hermana, siempre con la idea de que el día de independizarse llegaría. Fue un gran reto del que desconocía si la haría completamente feliz.

"FUENTE: En Cancha"

Sin más vueltas, para quienes se preguntan acerca de qué es la vida de Alejandra Capetillo, que triunfa en España, la joven explicó que en un momento impulsivo fue y compró un boleto a Madrid porque solo se le cruzó por la mente el plan de ir a visitar a su mejor amiga.

Según contó, en esos días también estuvo muy cercana a su abuela materna, Doña Mari, quien le estuvo compartiendo mucho sobre su país natal. Así fue que llamó a su amiga y finalmente se decidió: “Tenía muy presente a España, no sé, lo tenía muy presente, hoy lo analizo y lo veo”. Por suerte para ella, cuando lo compartió con su amiga, inmediatamente la respuesta que obtuvo fue: ‘Órale, yo te ayudo a aplicar a trabajos’, según cuenta.

Alejandra tenía otros planes y fechas para viajar, sin embargo el destino la esperaba con otras formas. Su amiga se ocupó de que sus incertidumbres y miedos desaparecieran: “Un día me marca mi amiga y me dice: ‘Bueno, te van a entrevistar para tal trabajo, les gustó mucho tu CV’ (…) Tuve la entrevista y me dijeron: ‘Empezarías en enero’ y yo de ¿qué?”.

Finalmente, al día de hoy la influencer reconoce que está muy feliz con la decisión que tomó: “Nunca me esperé lo mucho que estoy aprendiendo, lo mucho que he crecido”.

Actualmente cursa en la universidad, pero mientras cumple su sueño de trabajar para una marca de ropa de la que hay mucho por aprender y seguir creciendo.

¿Te imaginabas que Alejandra Capetillo triunfa en España y lo que está haciendo? Nosotros te lo compartimos.