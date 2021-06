Marco Antonio Solís y Marisela: los secretos de la polémica relación

Marco Antonio Solís, más conocido como “El Buki” no solo es un cantante y productor ya afianzado en el mundo de la música. Su trayectoria se remonta a los años 70 cuando se inició y nunca más se detuvo.



Tras varios éxitos, premios y reconocimientos, su talento es innegable. Sin embargo, en esta oportunidad vuelven a aparecer los secretos de la polémica relación que tuvo Marco Antonio Solís con Marisela.

Al recordarlo, vale aclarar que la joven comenzó a cantar y a ser popular cuando solo tenía 14 años. Fue un hecho que causó mucho revuelo y una sensación bastante extraña viniendo -en esos tiempos- de parte de Marco Antonio Solís.

El Buki y Marisela: los secretos de la relación

El hecho trascendió porque los rumores comenzaron a circular muy fuertemente. Se trataba de un romance entre Marco Antonio Solís y una cantante menor de edad.

Precisamente, la cantante evocó al pasado y revivió la historia en una entrevista para El minuto que cambió mi vida - un programa de TV-, donde decidió revelar cómo se había originado dicho enamoramiento: “Yo iba a grabar cumbia tropical, de repente me cambian todo y me presentan a un chico de Los Bukis. Llega Marco a la casa y yo no sabía ni qué rollo. No sabía que grabaría temas de él, ni nada”. Así es como lo recordó Marisela en ese entonces.

En los primeros encuentros, según su declaración, no hubo “amor a primera vista”. De hecho, fue todo lo contrario: “Nos hicimos amigos, nos fuimos de compras, tiempito después empezamos a coquetearnos. Me llamaba a las dos de la mañana, y mi mamá le decía que no me hablara a esa hora porque era una niña y tenía que ir a la escuela”.



La joven Marisela también recuerda que todo el escándalo comenzó tras los inicios de su carrera ya que era una niña. Al ser menor de edad y trascender la relación que llevaban con Marco Antonio, todo terminó en un gran escándalo.

Sin embargo, recuerda que más allá que todos pensaran que se había metido en el medio de su pareja con Beatriz Adriana, lejos de ser así fue.

“Él ya no estaba con Beatriz Adriana. Primero fuimos pareja él y yo, después él con Beatriz. Se casaron, luego se divorciaron y volvimos él y yo. Esa es la situación, y tal vez la confusión. Creen que yo me metí, pero no fue así, para nada”. Esas fueron sus palabras exactas al defenderse en dicha entrevista.

Para quienes hasta el momento no conocían los secretos de la polémica relación entre Marco Antonio Solís y Marisela, resulta que ambos verdaderamente se habían enamorado y hasta se llegó a decir que eran "la pareja ideal".

Eso sí, vale destacar un detalle importante y es que El Buki en ese entonces tenía 20 años y la cantante, 14.

