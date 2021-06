Thalía nos enseña cómo llevar puesto un mono a lunares esta temporada

Thalía reveló en una reciente entrevista para el sitio “Neo2” en qué punto de su carrera se encuentra en la actualidad. “Me encuentro en un momento muy productivo y creativo, explorando diferentes facetas y rompiendo mis propias barreras” inició la cantante y actriz de 49 años.

“He estado saliéndome de mi zona de confort y procurando que así sea constantemente para seguir creciendo y aprendiendo en todos los aspectos, tanto de mi carrera como de mis empresas. En el aspecto personal estoy en un momento de mucho amor y empatía” finalizó Ariadna Thalía Sodi Miranda.

Este viernes, Thalía compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza para promocionar una nueva colección de ropa de una casa de ropa. La oriunda de Ciudad de México lució un mono de color negro con lunares blancos, zapatos y pulseras con el mismo estampado. Además, la intérprete de “No me acuerdo” complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

Tres emojis de corazones de color negro y tres blancos fue el simple y corto epígrafe que eligió Thalía para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Thalía

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la mujer de Tommy Mottola se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 50 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su look de parte de sus fanáticos.