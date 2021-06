Aunque el Día del padre sea un momento especial para la gran mayoría de las personas, para otros, como es el caso de Eiza González, es un momento de nostalgia y hasta incluso de tristeza.

Cabe destacar que Eiza González es una joven actriz de 31 años conocida principalmente por sus interpretaciones como Lola Valente en la exitosa serie “Lola, érase una vez” o en “Sueña conmigo”, también.?

Tras varios trabajos muy importantes, la actriz llegó a hacerse muy famosa luego de interpretar de manera extraordinaria el personaje de Nikki Brizz Balvanera en “Amores verdaderos”.

Hace muy pocos días fue el Día del padre y para quienes se preguntan quién es el padre de Eiza González, fue precisamente que a través de su Instagram hizo un recordatorio muy emotivo aludiendo a lo especial que era para ella su fallecido padre, Carlos González.

Cabe recordar que Carlos González –desafortunadamente- perdió la vida en un accidente vial en el año 2002. El hecho sucedió cuando Eiza era apenas una niña. Probablemente por eso es que la actriz - tras pasar los años - sigue honrando su memoria, dedicándole como lo hizo, con una emotiva publicación para todos sus seguidores.

Fue a través de Instagram Stories que la actriz de películas muy famosas como Godzilla vs Kong, compartió una amorosa foto de su infancia junto a sus papá.

En la foto se la puede ver a Eiza muy pequeñita y muy bien acompañada de su padre, ambos felices. Lo que verdaderamente llegó al corazón de sus seguidores fue que junto a la imagen, Eiza escribió un emotivo mensaje expresando cuánto lo extraña.

Se pudo leer que de dicha publicación decía: “Siempre conmigo” y “Te extraño, papi”.

Probablemente, hasta hoy, muchos desconocían quién es el padre de Eiza Gonzalez y que ya no se encuentra a su lado. Sin embargo, a partir de dicha publicación, la actriz dejó claro que su muerte fue un golpe del que nunca llegó a reponerse.

De hecho, según allegados a la actriz, cuentan que siempre lo lleva en su corazón, recordando el sinfín de consejos y lecciones que le daba y que hoy por hoy usa a su favor, siempre confiando en la sabiduría de su papá.

Cabe destacar que la actriz, en una reciente entrevista para el diario Reforma, no solo habló de su comparación con Salma Hayek sino que declaró: “Mi padre es alguien que está presente en mi vida. En todas las decisiones que yo tomo, me inspiro mucho en las cosas que me dijo mientras lo tuve conmigo”.

¿Ya conocías quién es el padre de Eiza González y la importancia que tiene en su vida para tomar decisiones?

