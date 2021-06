¿Qué edad tiene Jennifer Aniston en Friends?

Jennifer Aniston es la reina de las comedias románticas y una de las celebridades más queridas de Hollywood. Su fama comenzó en la década de los 90' cuando interpretó a Rachel Green en la serie Friends, que le hizo ganar diversos premios y la llevó a la cumbre del éxito.

Tenía tan solo 25 años cuando se estrenó el primer episodio de la sitcom y en ese entonces ni los productores sabían que Friends iba a revolucionar la historia de la televisión. En la actualidad sigue sumando fanáticos y hasta el show "Friends: La Reunión" fue una manera de seguir acercando al público con los protagonistas a pesar que la serie terminó hace 16 años.

Pero Jennifer Aniston no fue la más joven del elenco, sino que todos rondaban aproximadamente esa edad: Courteney Cox tenía 29 años; Lisa Kudrow 30 años; Matthew Perry 24 años; Mat LeBlanc 26 años; y David Schwimmer 27 años. La idea de Marta Kauffman y David Crane, los creadores de la serie, era que todos tengan aproximadamente la misma edad para aparentarlo estéticamente.

Monica era hermana menor de Ross y compañera de curso en el colegio de Rachel, mientras que Chandler fue compañero de clase de Ross. Por otro lado, Chandler conoce a Joey cuando este último buscaba un roommate en Manhattan y Phoebe conoce a Monica por las mismas razones.

Audición como Monica Geller

Aunque Jennifer Aniston encaja totalmente en el papel de Rachel Green, los productores revelaron que en principio querían que Aniston interpretara a Monica Geller y Courteney Cox a Rachel. Pero en la audición, esta última dio sus argumentos sobre por qué ella era mejor para Monica, mientras que los productores determinaron que Jennifer Aniston tenía una dulzura natural para darle empatía a un personaje superficial como Rachel.

El corte de pelo más famoso: The Rachel

En la primera temporada de Friends, Jennifer Aniston llevó un corte de pelo que se popularizó tanto que hasta hoy se sigue pidiendo en todas las peluquerías. Se trata de un corto bautizado como "The Rachel" que se lo hizo el estilista Chris McMillan, quien hasta hoy sigue siendo uno de sus mejores amigos.

"Es el corte de pelo más horrible que he visto", dijo en una entrevista a USA Today y lo odió tanto que para la segunda temporada ya se lo había modificado, al advertir que no lo quería mantener: "Digamos que ha habido momentos que prefiero no volver a vivir, como todo lo de Rachel. Me encanta Chris y él es la pesadilla de mi existencia al mismo tiempo porque él comenzó con eso, que no era mi mejor aspecto".

Aún así, la mayoría de las personas no coinciden y "The Rachel" sigue siendo un aspiracional que toda mujer quiere probar en algún momento con su pelo. Y tú, ¿Cuál crees que fue el mejor look de Jennifer Aniston?