Frente al espejo: Rita Ora muestra cómo debe llevarse puesto un top

Rita Ora y Jennifer López podrían estar cerrando todos los detalles para realizar una colaboración entre ellas. Según indicó el sitio británico “The Sun” ambas estrellas se habrían reunido en secreto en la ciudad de Los Ángeles.

“Jennifer es una gran fan de Rita, y viceversa” “J-Lo y Rita se conocieron en Soho House en Los Ángeles y pasaron un par de horas hablando sobre lo que podrían hacer juntos. Nada estaba fuera de los límites y hablaron tanto de música como de películas” y “Hace mucho que querían estar juntos y finalmente sus horarios se alinearon después de que Rita terminó de filmar The Voice en Australia” habría revelado un supuesto informante al tabloide europeo.

Este viernes, Rita Ora compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que cautivaron a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el planeta. En la misma se puede ver a la hermosa blonda desplegando toda su belleza con distintos looks en diferentes lugares. La intérprete de “Only Want You” lució un top gris claro y un pantalón blanco frente al espejo, además complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up

“DUMP DÍA 🤪 ¡FELIZ VIERNES TODO EL MUNDO!” fue el simple y positivo texto que eligió de epígrafe Ora para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la oriunda de Pristina se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 53 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su voluptuosa figura física. Sin dudas la europea es una de las celebridades más populares en las plataformas virtuales.