El duro mensaje de Andrés García a Roberto Palazuelos

El cariño y respeto entre los actores Andrés García y Roberto Palazuelos parece haber llegado a su fin tras un duro cruce de palabras entre los dos artistas mexicanos. El protagonista de “Pedro Navaja” dejaba palabras de alabanza hacia el empresario, asegurando que estaba más pendiente de él que sus propios hijos. Es por eso que el longevo latino, quien está a punto de cumplir 80 años, quiere dejarle el 50 % de su herencia al “Diamante Negro”.

Ante estos dichos, Roberto Palazuelos cortó con la dulzura y arremetió con punzantes declaraciones: “La más chiquita de mis propiedades, vale más que todas estas” y “La más chiquita de mis propiedades es cuatro veces más grande’... Ni madr*s, yo tengo propiedades de más de 20 hectáreas, él no tiene ni tres, que no j*da, que no se anden adornando con Andrés García, para que lo entienda” señaló la personalidad de televisión con cierto aire de arrogancia como ya nos tiene acostumbrados.

Tras estos controversiales dichos de Palazuelos, García recogió el guante durante una entrevista para el programa 360 digital y dejó un duro mensaje para su posible heredero: “Le ha dado lo presumido a mi querido Beto. Son hoteles de palito, ninguno es de cemento. [...] También dice que sus propiedades son cuatro veces más grandes que las mías. Está pendej*, que no mam*. Se ha vuelto presumido, que no le rasque los huev*s al tigre”.

Fuente: Instagram Roberto Palazuelos

García señaló que ese comportamiento no tenía coherencia con su personalidad, pues en ningún momento uno debería ser irrespetuoso, cosa que, según sus palabras, sí hizo Roberto al intentar compararse y defenderse de las acusaciones en las que se decía que quería quedarse con los bienes de Andrés.

Fuente: Instagram Roberto Palazuelos

Los fanáticos de ambos quedaran expectantes ante un posible nuevo episodio entre ellos dos. Sin dudas ambos no suelen guardarse sus palabras.