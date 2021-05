La vida amorosa de Camilo Sesto no fue tan grandiosa como parece

A lo largo de su vida, el nombre de Camilo Sesto estuvo vinculado al de mujeres como Marcie Bell, Blanca Estrada, Andrea Bronston y Maribel Martín, entre otras. Sin embargo, poco se sabe acerca de la vida amorosa de este cantante, y algunas versiones parecen indicar que no fue tan grandiosa como parece. A continuación, todos los detalles.

Camilo Sesto y el amor: su opinión y sus experiencias

Aunque pueda parecer una ironía, la vida amorosa del hombre que cantaba versos cargados de emoción y erotismo puede que no esté a la altura de lo que marcaba su obra.

En este sentido, es importante recordar que la vida íntima de este artista, fallecido en septiembre de 2019, fue siempre bien resguardada, casi un secreto inaccesible.

Esto mismo llevó a que, durante décadas, los rumores fueran siempre más numerosos y más intensos que la verdad misma.

En cuanto a su experiencia personal, el hombre que supo cantar 'Vivir así es morir de amor' llegó a confesar que nunca supo lo que era estar enamorado. Tal como cita el medio TeleMadrid, en varias oportunidades Camilo Sesto declaró lo siguiente: “Me he encariñado, pero nunca me he enamorado”.

Eso no significa que no haya mantenido relaciones personales con distintas mujeres. Incluso, varios rumores hablaban de una supuesta homosexualidad que él ha negado con contundencia en vida.

Tal como rescata el diario La Razón, en la década del ’80 y entrevistado por Pilar Eyre, Camilo Sesto confesó: “No soy homosexual. Me gustan las mujeres demasiado. Si lo fuera te lo diría”.

¿Quién fue la mujer más importante en la vida de Camilo Sesto?

La lógica suele indicar que lo más común es hablar del “gran amor” en la vida de una persona. Sin embargo, cuando el mismo protagonista se encarga de dejar en claro que nunca ha estado enamorado, lo más conveniente resulta hacer uso de otros términos.

Al pensar en quién fue la mujer más importante en la vida del cantante español, no se puede hacer mención de otra persona que no sea Lourdes Ornelas, la madre de su único hijo: Camilo Blanes Ornelas.

A pesar de esto, la relación entre el ídolo popular y Lourdes Ornelas no estuvo desprovista de polémicas, secretos y misterios. Tal es así que, incluso, en más de una ocasión se dio a entender que Camilo Sesto solo estuvo con ella para cumplir con su deseo de ser padre.

Acerca de los rumores que lo vincularon con otras mujeres, Sesto siempre fue muy ambiguo. También en conversación con Eyre, y preguntando acerca de Lucía Bosé, dijo “la he querido mucho”.

Con quien sí reconoció una relación fue con Andrea Bronston pero sin darle una trascendencia monumental. Por otra parte, también habló acerca de lo que significó para él la cantante italiana Laura Casale: “me enseñó todo lo que hay que saber en el sexo. Era sensual, impetuosa, apasionada y estuvimos cuatro años juntos. Fue mi maestra. Las mujeres mayores son las que me han enseñado todo lo que sé. ¡Y sé mucho!”, sentenció el artista.

