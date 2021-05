Disfrutando del Sol: Lady Gaga se anticipó al verano y deslumbró a sus fans

Lady Gaga participó del primer episodio de la serie documental “The Mee You Can’t See” donde reveló las terribles vivencias que soportó cuando tenía 19 años. "Un productor me dijo: 'Quítate la ropa'. Me negué y me marché. Luego me dijeron que iban a quemar toda mi música y no pararon desde ahí. Nunca dejaron de pedirme que lo hiciera. Me quedé congelada y... Ya ni me acuerdo bien" indicó la actriz y cantante estadounidense de 35 años.

“No voy a decir su nombre. Entiendo al movimiento #MeToo y comprendo que haya gente que se sienta cómoda con esto, pero yo no. No quiero volver a ver la cara de esa persona" amplió Lady para el documental producido y protagonizado por el príncipe Harry de Inglaterra.

Este miércoles por la tarde, Lady Gaga publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a una gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En las mencionadas pics se puede ver a la intérprete de “Poker Face” desplegando toda su belleza de espalda ante la cámara. La blonda lució una colorida bikini de color azul y blanca.

Fuente: Instagram Lady Gaga

Un simple emoji de sirena fue el sencillo epígrafe que eligió Gaga para acompañar sus recientes y veraniegas instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Lady Gaga

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a Lady Gaga recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 300 mil corazones. Además, la bella artista norteamericana recibió cientos de comentarios de halago y cariño hacia su figura.