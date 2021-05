Dua Lipa arrasó en redes con sus fotos

Dua Lipa brilló por su performance, hace unos días, durante la última entrega de premios Brit Awards. Para sorpresa de sus fans la bailarina Laurita Fernández acusó de plagio a la cantante y compositora británica de etnia albanokosovar. La ex Showmatch realizó su descargo a través de las redes sociales.

“Estoy re caliente. Vengo a denunciar públicamente a Dua Lipa. Yo creo que a ella le dijeron Dua,fijate que hay una coreo de Argentina, de Showmatch, donde hay una chica que bailó en el subte, y dijo quiero eso. Nos chorearon” y “Es fácil si te arman un subte para vos. Nosotros con los muchachos de técnica lo hicimos a la madrugada, porque a las 6 de la mañana abrían, así que eran las 4.15 y estábamos bailando” fue el mensaje que expresó Fernández.

En las últimas horas, Dua Lipa compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a una gran cantidad de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede observar a la joven de 25 años luciendo medias de red, y un look de color rosado.

“Viste al bebé bailando 🍭 bts por @laleekley” fue el sencillo y promocional texto que eligió de epígrafe Lipa para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la intérprete de éxitos como “ Boys Will Be Boys” y “Lost in Your Light” recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 1. 2 millones de corazones. Sin dudas la artista europea es una de las celebridades con mayor popularidad en las comunidades virtuales.