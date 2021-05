Todas las novias famosas que tuvo Diego Boneta

Diego Boneta interpreta de una manera brillante a Luis Miguel en la serie que se transmite por Netflix, pero no tiene solo parecidos físicos con el Sol de México sino que en su vida privada tienen uno estilos muy parecidos: son unos galanes y el actor no se priva de salir con las chicas más lindas y famosas.

Diego Boneta y Renata Notni, la joven actriz mexicana, ya no ocultan su amor y fueron captados por las cámaras cuando ambos estaban con gorras y cubrebocas. Según Milenio, el actor se puso "nervioso" cuando fue consultado por romance y expresó: "Lo que no se ve, no se pregunta, exactamente... Yo también estoy muy contento y muy feliz".

Otras novias famosas de Diego Boneta

Renata Notni no es la primera novia famosa del Luis Miguel de ficción, sino que otras actrices y modelos también le han robado el corazón. En su lista de conquistas se encuentran:

Angelique Boyer

Angelique Boyer es una actriz y modelo francesa, y fue la primera novia famosa de Diego Boneta. Se conocieron en 2006 durante las grabaciones de la novela Rebelde, cuando ambos eran muy jóvenes. Actualmente, Boyer se encuentra en pareja con el también actor, Sebastián Rulli.

Ana de la Reguera

Ana de la Reguera es una actriz mexicana de cine, teatro y televisión, y además de participar de novelas y películas mexicanas, también hizo trabajos en Hollywood, al punto que en 2017 obtuvo la nacionalidad estadounidense. Junto a Diego Boneta sostuvieron un romance que duró pocos meses y se especuló que su ruptura se dio por la diferencia de edad (ella tiene 44 y él 30).

Michelle Salas

Irónicamente, Michelle Salas es la hija de Luis Miguel y Diego Boneta, quien interpreta al Sol de México en la popular serie, tuvo un romance con ella durante un año. Fueron vistos en restaurantes, conciertos y viajes aunque los dos desde luego lo negaron todo.

Virginia Verstraeten

La modelo y el actor iniciaron un noviazgo en 2014, confirmado por ellos mismos en las redes sociales donde publicaban fotos. Sin embargo, todo terminó en 2016 y ella cerró su cuenta de Instagram.



