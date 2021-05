La verdadera historia: ¿Por qué se separaron Los Bukis?

Siempre se dijeron muchos rumores acerca de la verdadera historia de por qué Los Bukis y Marco Antonio Solís se separaron. Sobre todo, porque fue una gran sorpresa para sus fieles seguidores.

Cabe recordar que la banda tuvo grandes éxitos, pero repentinamente anunciaron su separación en 1996. En esos momentos se generó mucha inestabilidad en el grupo, por ello es que se despidieron de su público cuando dieron su último concierto en Guadalajara.

Allí le agradecieron al público su apoyo durante casi 20 años en los que lanzaron numerosos temas emblemáticos.

"FUENTE: Revista Fama"

Los Bukis: La verdadera razón de su separación

Cabe recordar que los rumores de la supuesta separación ya habían comenzado en 1993 cuando se decía que Fonovisa Records quería que el cantante se convirtiera en solista.

Ese fue el rumor más fuerte y acertado, porque poco después lanzaron un disco donde podía leerse “Marco Antonio Solís y los Bukis’, como si Los Bukis fuesen la banda de acompañamiento.

Ese cambio tuvo una consecuencia notable en el grupo. Finalmente la situación no les agradó a los demás integrantes de la banda y así es que en 1997 terminaron con su relación laboral.

Mientras, en plena separación, los músicos decidieron continuar con su carrera artística, pero tristemente nunca volvieron a tener la misma popularidad que cuando estaban junto a Marco Antonio Solís.

Precisamente, fue El Buki que sí logró aumentar su reconocimiento gracias a la exitosa canción “Si no te hubieras ido” y que luego se se convirtió en el tema musical de la telenovela de Televisa “Salomé”, protagonizada por Edith González.

Tras pasar los años, a pesar de que el público siempre les pidió al menos un reencuentro a Los Bukis, todos los ex integrantes aclararon -en varias ocasiones- que aunque no tienen rencores entre ellos, no es algo que desean hacer.

En una oportunidad, Eusebio Cortés, uno de sus ex compañeros de Los Bukis hizo referencia a Marco Antonio Solís, recordando aquellas épocas:

“Combinados era una sinergia, se producía una fuerza, un entorno, un ambiente que a la gente le agradó, él tenía esa semilla de grandeza, siempre estaba buscando el camino de llegar a donde está ahorita, de ser un centro de atención... ser un centro de atención y todo el mundo alrededor de él, no le guardo rencor”.

Esa es la verdadera historia de por qué se separaron Los Bukis ¿la conocías?