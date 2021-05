La leyenda urbana de Marco Antonio Solís que nadie conoce

Cuenta la historia que Marco Antonio Solís no era un padre muy considerado con sus hijos, hasta que falleció uno de ellos, fue cuando Solís escribió una canción que le traería mucha fama pero a costa de su felicidad.

Marco Antonio Solís, también llamado “El Buki”, nombre dado porque el cantautor en sus comienzos, por los años 70, integraba una banda musical llamada "Los Bukis" junto con un grupo de primos. Este mismo año con la ayuda de otros conocidos además de sus primos hicieron muchos sacrificios para grabar su primer, por aquel entonces, Long Play titulado “Casas de Cartón”.

En la época de oro de “Los Bukis”, Solís se desempeñaba en múltiples funciones importantes en la banda: era compositor, director, voz solista y guitarrista; un multitasking envidiable al que rápidamente se le subieron los humos a la cabeza, según cuentan allegados de ese momento. Mientras su egocentrismo crecía Marco Antonio se casaba y tenía familia. Al mismo tiempo era nominado a los “Grammys” ganando discos de oro y varios Premios “Lo Nuestro''.

Ya entrando en los años 90 la vida personal de Solís estaba muy desordenada, pues estando casado con una talentosa actriz y cantante mexicana llamada Beatriz Adriana -con la que tuvo una hija- Solis mantenía una fuerte aventura amorosa con otra cantante llamada Marisela.

Una jovencita estadounidense que se iniciaba en la música a quien le compuso y produjo su primer gran éxito musical y de dónde salió el sencillo “Si no te hubieras ido”, cuyo éxito posteriormente sería pieza clave dentro de la carrera y vida futura del cantante. Diez años después, su esposa Beatriz Adriana solicita el divorcio definitivo debido a las constantes infidelidades del músico.

Ese mismo año contrajo matrimonio con Cristina Salas, su actual esposa. Ya para 1995 la banda “Los Bukis” se disuelve definitivamente y de común acuerdo. Es allí cuando Marco Antonio se convierte en solista y comienza la época de giras y conciertos, lo que ocultó y disimuló el desfile constante e intermitente de parejas y una adicción a la bebida y al consumo de sustancias ilegales.

En 1999 a Solís se le ocurrió la idea de hacer un álbum con todas las canciones que había compuesto para otros cantantes, entre la que se encontraba “Si no te hubieras ido”. Dicho álbum resultó ser un éxito. Pero en el año 2000 la desgracia tocó nuevamente la puerta del cantante y el hijo de su primera esposa, al que Marco Antonio consideraba como un hijo, fue encontrado muerto en un basural junto con su presunto captor. Las investigaciones realizadas dieron como resultado que el verdadero blanco del secuestro era la hija de Solís y Beatriz Adriana.

A partir de este hecho y la rotunda popularidad del tema “Si no te hubieras ido”, se elaboraron diversos mitos sobre el origen de dicha canción por parte de quienes no sabían de su existencia ya en 1984, de ahí la intriga de si fue dedicada a la memoria del hijo de su ex esposa. Beatriz Adriana. Imagen: debate.com.mx

Todos estos hechos ocurridos en la vida de Marco Antonio Solís, produjeron una gran introspección por parte del cantante, que lo hizo cambiar en todos los aspectos de su vida. Para el 2010, Solís organizó una gran gira con la producción de su álbum: “En total plenitud” donde puede verse un nuevo y transformado Marco Antonio Solís. Sobrio, fuera de las drogas, aferrado a su familia y adorando a su esposa, Solís reconoció que la desdicha y algunos infortunios del pasados mejoraron su persona. Imagen: ahoramismo.com