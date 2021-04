Khloé Kardashian rompe el silencio tras su foto filtrada con un video al natural

Khloé Kardashian abrió su corazón tras la viralización de una imagen suya sin retoques. "Hola chicos, este soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros. La foto que se publicó esta semana es hermosa. Pero como alguien que ha luchado con la imagen corporal toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora con mala iluminación o no captura tu cuerpo de la forma en que es después de trabajar tan duro para llegar a este punto - y se comparte a todo con el mundo- se debe tener todo el derecho a pedir que no se comparta, independientemente de quién seas” inició la socialité de 36 años .

“En verdad, la presión, el constante ridículo y el juicio de toda mi vida para ser perfecta y cumplir con los estándares de otros sobre cómo debería verme ha sido demasiado para soportar. "Khloé es la hermana gorda". "Khloé es la hermana fea". "Su padre no debe ser su verdadero padre porque son muy diferentes'. 'La única forma en que pudo haber perdido peso debe haber sido mediante la cirugía". ¿Debería continuar?” continuó Khloé en su cuenta oficial de Instagram.

Además, Khloé Kardashian explicó en su mensaje que "durante más de una década cada defecto e imperfección en las fotos ha sido microanalizado y burlado hasta el más mínimo detalle y el mundo me los recuerda todos los días... Y cuando tomo esa crítica como motivación para ponerme en la mejor forma de mi vida e incluso para ayudar a otros con las mismas luchas, me dicen que no podría haberlo hecho a través del trabajo duro y que debo haber pagado por ello". Aprovechando la situación la norteamericana aclaró uno de sus gustos "un buen filtro, buena iluminación y una edición aquí y allá".

Fuente: Instagram Khloé Kardashian

Para finalizar, la integrante del clan Kardashian recordó que su familia y amigos le dicen a diario que lo hermosa que es pero que solo cuenta si se siente de verdad así en su interior. "Me he dado cuenta de que no podemos seguir viviendo la vida tratando de encajar en el molde perfecto de lo que otros han establecido para nosotros... Solo hazlo tú y asegúrate de que tu corazón esté feliz".