Thalía se mostró con una máscara y se viralizó en las redes sociales

Sin lugar a dudas la cantante Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios días está celebrando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

Asimismo la intérprete de la canción "No me acuerdo" ha empezado un 2021 repleto de trabajo ya que no solo la está rompiendo en el género musical sino también a nivel empresarial. Ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se ha convertido en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovecha de esta gran fama para promocionar diversos productos de las marcas más importantes del cuidado del cuerpo.

En esta oportunidad y paralelamente a su promoción por sus 30 años de carrera, la bella azteca, publicó dos historias de la famosa red social de la camarita que se viralizaron por sus fans. La primera tiene que ver con que ayer se festejó el "Día Internacional de Thalía". El mismo fue proclamado por la comunidad latina en Los Angeles, Estados Unidos en 1997.

Mientras que en el otro estado de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de la canción "Amor a la mexicana", compartió un video donde se la puede ver con un filtro de la mencionada red y con un barbijo que le tapa gran parte de su cara. En el clip se la puede ver diciendo la frase "Yo cantando con mi máscara..."

Cambiando de tema, actualmente la talentosa cantante tiene 65 millones de fanáticos en todas partes del mundo. Esta cifra es el total de todos los fanáticos que tiene la azteca en las diversas cuentas oficiales. Lo que demuestra que a sus casi 50 años de edad es una de las artistas más representativas de América Latina.