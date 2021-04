Radiante de rojo, Rita Ora arrasó con su look

Rita Ora fue vista esta semana bajando de un jet privado junto a sus dos amigos Chris Hemsworth y Matt Damon. Tras la finalización del rodaje de The Voice Australia la cantante británica de 30 años se ha reunido con distintos amigos para disfrutar de distintos destinos del país oceánico.

Atrás parecen haber quedado las críticas que recibió Rita de parte de los ciudadanos australianos por sus distintos viajes durante la actual pandemia. "Todavía hay 40.000 australianos varados en el extranjero. Cada celebridad que ocupa un lugar en cuarentena es un lugar que se le niega a un australiano varado" fue la queja que le realizó Kristina Keneally en el sitio The Guardian a la artista europea.

Este lunes pasado, Rita Ora publicó tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su belleza con un elegante y escotado vestido de color rojo. La oriunda de Pristina complementó su look con su color de cabello con tonos rojizos y un maquillaje que incluye un lápiz labial rojo y una brillante sombra de ojos de cobre.

“Bang bang, directo a mi corazón 🧡” fue el sencillo y corto texto que eligió Ora para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta foto que tiene como única protagonista a la intérprete de “I Will Never Let You Down” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 173 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans.