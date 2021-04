Preciosa: Christina Aguilera eleva la temperatura con fotos sobre la arena

Christina Aguilera participó de una jugosa entrevista para la revista “Health Magazine” donde rememoró sus inicios y sus distintos cambios físicos. “Cuando entré al negocio, odiaba ser súper flaca. Cuando cumplí 21 empecé a ser un poco más rellenita y amaba mis nuevas curvas” indicó la cantante y actriz estadounidense de 40 años.

“Tuve momentos difíciles mirando fotos mías de mis primeras épocas, porque me acuerdo que me sentía tan insegura” amplió Christina dejando en claro que no le interesa revivir la veintena. “Cuando crecés dejás de compararte con otros y empezás a apreciar tu propio cuerpo" y “La belleza, al final, es sobre aceptarnos a nosotros mismos” son algunas conclusiones que arrojó Christina al realizar un repaso por su carrera y su vida.

“Estoy orgullosa de mi honestidad. Es realmente muy difícil apegarse a eso en este negocio, sobre todo cuando crecés bajo un microscopio en un momento en el que la sociedad era muy crítica con las mujeres jóvenes. Tuve que trabajar en un montón de inseguridades y hacerlo en frente de todo el mundo” resaltó Aguilera sobre una de las características de su personalidad que le ayudó a conseguir el éxito en la industria.

En las últimas horas, Christina Aguilera compartió una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la intérprete de “Genie in Bottle” desplegando toda su belleza. La blonda luce primero un vestido de color negro y luego uno de color gris, en ambas pics se encuentra sobre una arena de playa y un fondo blanco.

Fuente: Instagram Christina Aguilera

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a ex esposa de Jordan Bratman se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 165 mil corazones.