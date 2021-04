Oscar 2021: estas son todas las películas nominadas de Netflix

A menos de 11 días de la 93° ceremonia de la entrega de los premios Óscar, Netflix compartió un video en la plataforma YouTube con un breve resumen de todas las películas nominadas disponibles en su plataforma.

La madre del blues: película biográfica estadounidense de drama y musical dirigida por George C. Wolfe. Está basada en la obra homónima de 1982 escrita por August Wilson y narra la historia de la popular cantante de blues Ma Rainey y su banda durante una tensa sesión de grabación. Es protagonizada por Viola Davis, Chadwick Boseman, Glynn Turman, Colman Domingo y Michael Potts. Es la última película grabada por Boseman antes de su fallecimiento el 28 de agosto de 2020.

El juicio de los 7 de Chicago: película estadounidense de género histórico y drama legal, escrita y dirigida por Aaron Sorkin. El film sigue al grupo conocido como los Chicago Seven, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados de conspiración por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968 en Chicago. Cuenta con el reparto incluye a Yahya Abdul-Mateen II, Sacha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp y Jeremy Strong.

Mank: película de drama biográfico estadounidense sobre el guionista Herman J. Mankiewicz y su desarrollo del guion de Citizen Kane (1941). Dirigida por David Fincher, basada en un guion de su padre Jack Fincher, la película fue producida por Ceán Chaffin, Douglas Urbanski y Eric Roth. La protagonizan Gary Oldman, en el papel principal, Amanda Seyfried, Lily Collins, Arliss Howard, Tom Pelphrey, Sam Troughton, Ferdinand Kingsley, Tuppence Middleton, Tom Burke, Joseph Cross, Jamie McShane, Toby Leonard Moore, Monika Gossmann y Charles Dance. La misma cuenta con diez nominaciones entre ellas, mejor película y mejor dirección.

Hillbilly, una elegía rural: película estadounidense de drama dirigida por Ron Howard y guion de Vanessa Taylor (Libro: J.D. Vance) con Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso y Haley Bennett. La misma cuenta con una actuación descollante de Close.

5 sangres: película bélica estadounidense dirigida por Spike Lee y producida por Lee, Jon Kilik, Beatriz Levin y Lloyd Levin.​ Está protagonizada por Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clarke Peters, Norm Lewis, Isiah Whitlock Jr., Mélanie Thierry, Paul Walter Hauser, Jasper Pääkkönen, Jean Reno y Chadwick Boseman,​ y relata la historia de un grupo de veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam que regresan al país asiático en busca de los restos de su comandante caído, así como del tesoro que enterraron mientras servían allí.

Fuente: EFE

Cielo de medianoche: película estadounidense de ciencia ficción dirigida por George Clooney y basada en la novela Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalton. Protagonizada por Clooney, Felicity Jones, David Oyelowo, Tiffany Boone, Demián Bichir, Kyle Chandler y Caoilinn Springall.

La vida ante sí: película italo-estadounidense dirigida por Edoardo Ponti. Basada en la novela homónima de Romain Gary, ya había sido llevada a la pantalla en 1977.

El tigre blanco: película dramática de 2021dirigida por Ramin Bahrani. La película está protagonizada por Adarsh ​​Gourav en su primer papel principal, junto con Priyanka Chopra y Rajkummar Rao.La película fue producida por Mukul Deora y Ramin Bahrani, y la producción ejecutivaestuvo acargo de Priyanka Chopra Jonas, Prem Akkaraju y Ava DuVernay. La película presenta una partitura musical producida por Danny Bensi y Saunder Jurrians, fotografía de Paolo Carnera y edición de Tim Streeto. Una adaptación de la novela de 2008 de Aravind Adiga. del mismo nombre, la historia trata sobre Balram, que proviene de un pueblo indio pobre y usa su ingenio y astucia para escapar de la pobreza.

Fragmentos de una mujer: película dramática dirigida por Kornél Mundruczó y escrita por Kata Wéber. Producida entre Canadá y los Estados Unidos, fue protagonizada por Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Molly Parker, Sarah Snook, Iliza Shlesinger, Benny Safdie, Jimmie Fails y Ellen Burstyn. Martin Scorsese ofició como uno de los productores ejecutivos del filme.

Si algo me pasa, los quiero: es un cortometraje de animación 2D estadounidense escrito y dirigido por Will McCormack y Michael Govier. Su historia sigue a dos padres afligidos mientras luchan por enfrentar la muerte de su hija, quien murió en un tiroteo en la escuela. De Gilbert Films y Oh Good Productions.

Más allá de la luna y Shaun el cordero: la película Granjagedón disputan el lugar como la mejor película de animación de Netflix.

Festival de la canción de Eurovisión: la historia de Fire Saga: película estadounidense de comedia musical dirigida por David Dobkin y escrita por Will Ferrell y Andrew Steele. La película cuenta la vida de los cantantes islandeses Lars Erickssong y Sigrit Ericksdóttir (Ferrell y Rachel McAdams respectivamente) cuando tienen una posibilidad de representar a su país en el Festival de la Canción de Eurovisión. También aparecen en la película Pierce Brosnan, Dan Stevens y Demi Lovato.

Una canción de amor para Latasha: narra la historia del homicidio de Latasha Harlins fue un detonante de los disturbios de Los Ángeles de 1992. Este documental analiza emotivamente la vida y los sueños de la quinceañera. Dirigida por Sophia Nahli Allison.

Campamento extraordinario: es una historia de adolescentes con discapacidad que asistieron durante la década del ’70 a un campamento que formaron una comunidad que lograron cambios radicales para las personas con discapacidad. Dirigida por James Lebrecht y Nicole Newnham.

Mi maestro el pulpo: Documental sudafricano dirigido por Pippa Ehrlich y James Reed que relata el año que pasó el cineasta Craig Foster forjando una inusual relación con un pulpo común en un bosque de algas de Sudáfrica.