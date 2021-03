La extravagante mansión de Marco Antonio Solís que se convirtió en Hotel

Es toda una mansión que el cantautor Marco Antonio Solís más conocido como el “Buki” abrió y rápidamente se convirtió en un nuevo hotel de lujo en pleno corazón de México. Así es como incursionó en el mundo hotelero con este lujoso hospedaje de 24 habitaciones y un diseño especial.

No todo en la vida de Solís es amor, esposas e hijos. También hubo dedicatorias "especiales" como fue la canción “Si no te hubieras ido” que no solo es un tema memorable sino que tiene una historia detrás apasionante.

Se conoce como “La Mansión Solís" y en su momento fue uno de los emblemáticos hogares del cantante Marco Antonio Solís. Con el tiempo el cantautor decidió que terminara siendo un hotel boutique con spa, ubicado en la ciudad de Morelia, en México.

A raíz de su apodo, el “Buki”, es que el lugar se rebautizó como "el palacio de Bukingham". Era una bellísima vivienda de 5 pisos con muchísimos lujos y excentricidades. Desde Suites de lujo –que incluye una suite gobernador y una suite presidencial con impresionante vista- también spa, gimnasio, cafetería, lavandería y hasta servicio de niñera. Un lugar perfecto y disponible para quienes deseen vacacionar allí.

La extravagante mansión de Marco Antonio Solís

Un hogar que se convirtió en un extravagante hotel de lujo. Según dicen, uno de los lugares más destacados del hotel es el aire libre. Allí se encuentra una enorme pileta con forma de guitarra, similar a la que tenía Ernesto de la Cruz en la película Coco, de Disney.

Pero no es solo eso. Se pueden encontrar otros detalles musicales que van apareciendo en todo el espacio, como una clave de sol junto a un pentagrama en una fuente de agua y otras áreas que fueron nombradas con los hits del artista.

Entre ellas se puede destacar: "Quiéreme" que se encuentra en el spa, "Amor en silencio" que remite a la zona de las terapias musicales, "Motívate" se llama el espacio donde se encuentra el gimnasio, "Más que tu amigo" es el pool bar y "Tu dulce y mi sal" es donde está la cafetería, entre otras más.

Conoce más detalles sobre la “La Mansión Solís” el gran hotel boutique de lujo de Marco Antonio Solís que, al igual que otros tantos famosos (como Ricardo Montaner), decidió incursionar en este apasionante mundo hotelero.

Cabe destacar que en el lugar se encuentran varios e importantes atractivos turísticos de la ciudad mexicana, como: el casco histórico, el Barrio Antiguo, Museo del Dulce, Fuente de las Tarascas, entre otros.

¿Qué te parece una visita en tus próximas vacaciones?