Julio Iglesias: la única mujer que le dijo que no al galán

¿Quién lo pensaría? Suena casi increíble que exista una mujer en el mundo que le haya dicho que no a Julio Iglesias. Un galán del que llegó hasta decirse que salió con 3.000 mujeres. ¡De no creer!



Pero sí. Existe la mujer que le dijo que no a Julio Iglesias y es una actriz de cine estadounidense-italiana. Se llama Sydne Rome y la confesión la realizó en una entrevista para LOC.

"En aquel momento él estaba en la cresta de la ola, pero yo no era su fan. Fue un hombre adorable que me enseñó muchas cosas sobre el mundo del espectáculo. Me pidió que me casara, pero le dije que no. Había dos Julios, la persona y el cantante. Si te casas con un hombre del espectáculo sólo tienes la mitad de la relación y eso me dio miedo. Julio no era para mí, no era mi sueño. Además, con esa fama de conquistador Yo no quería eso como mujer. Yo tengo la necesidad de un hombre sólo para mí".

"Él no era mi sueño": la derrota de Julio Iglesias.

Todo aquello sucedió en el año 1980 cuando la actriz mantuvo una relación "intensa" con Julio Iglesias. Sin embargo, en aquellos tiempos cabe recordar que Sydne era un compendio perfecto por usar su inteligencia adornada a una belleza de la que todos se disputaban por tenerla en las portadas de mejores las revistas eróticas de los 80.



"Como actriz nunca me gustó esperar a que me llamaran por teléfono para trabajar, por eso siempre estaba ideando cosas. Fui la primera en traer el aerobic a Europa, suplí un vacío y fue un éxito en Francia, España, Alemania e Italia, ya que había una necesidad de querer comunicarse con la gente".

En la actualidad, la actriz recuerda aquella anécdota cuando le dijo que no al galán Julio Iglesias y todo su entorno no lo podía creer. Para ella, no era su prioridad seguir a un "Don Juan" de las mujeres en todo el mundo. Pero además declaró que: "El no era mi sueño".

Al día de hoy, Rome se dedica a hacer yoga como su única prioridad y ya ha escrito “Mindfulness per genitori fuori di testa” con el propósito de ayudar a los padres a enfrentar momentos difíciles con sus hijos desde el lado de la espiritualidad.

La actriz dejó claro que nada tuvo que ver (ni tiene) con el perfil de un galán con las características de Julio Iglesias, rodeado de mansiones, mujeres, hijos no reconocidos y affaires incontables.