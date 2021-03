49 años y una figura perfecta: Thalía demuestra por qué es una de las mujeres más bellas

La cantante Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios días está celebrando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

Asimismo la intérprete de la canción "No me acuerdo" ha empezado un 2021 repleto de trabajo ya que no solo la está rompiendo en el género musical sino también a nivel empresarial. Ya que al tener tanta popularidad en la web, la bella actriz se ha convertido en una influencer con todas las letras. Además en los mismos aprovecha de esta gran fama para promocionar diversos productos de las marcas más importantes del cuidado del cuerpo.

En esta oportunidad y paralelamente a su promoción por sus 30 años de carrera, la bella azteca, compartió un par de imágenes de ella que resalta lo hermosa que está a sus casi 50 años de edad. En dichas fotos se la puede ver a ella luciendo un enterizo de color rojo que demostró lo tonificada que tiene sus piernas.

Además a dicha publicación que fue publicada en su cuenta oficial de Instagram, la talentosa azteca le agregó un mensaje que habla de la mujer. El comentario dice lo siguiente:

"Decir que una mujer se tiene que comportar de cierta forma para que se distinga y sea catalogada como dama, es un pensamiento demasiado limitado.La mujer es dueña y señora de su cuerpo, intelecto y poder. La mujer lo es todo en un solo cuerpo, en ella está contenido el universo mismo lleno de constelaciones ilimitadas. Yo estoy a favor de cortar las etiquetas que nos han colgado por años con las tijeras de la libertad y del respeto. Yo soy dama, madre, esposa, empresaria, CEO respetada de mis compañías y soy cantante que igual puede interpretar canciones de amor y desamor, como canciones llenas de contenido sexy y provocativo. Mi alma puede a la vez interpretar canciones para niños tocando mi lado materno, como mi voz puede cantar alabanzas de agradecimiento a Dios. Soy influencer de redes sociales y del mismo modo puedo subir una foto totalmente provocativa y sexual como una foto con mi marido e hijos. Una cosa no quita la otra. Todo coexiste en una experiencia llamada MUJER. Aprendamos a ser más prudentes antes de hablar y no “respetar a la mujer” solamente de dientes para afuera. Son tiempos de cambio y de un cambio acelerado e imparable en el cual todas estamos de pie, hombro con hombro, mano con mano en esta unión imparable. #YoSoyMiDueña #Mujeres #MujerEmpoderada #EmpoweredWoman #StrongWoman #MujeresFuertes".