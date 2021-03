Netflix: esta es la medida que tomó para frenar a los usuarios que comparten contraseñas

Para sorpresa de sus millones de suscriptores, Netflix tomó la decisión de terminar con una problemática que viene sufriendo la empresa desde años cómo es la prestación de contraseñas entre usuarios. Si bien la plataforma de streaming comunicó que esta medida se encuentra en una prueba piloto, directos de la compañía no descartan la idea de esto se aplique de manera definitiva en un futuro cercano.

Si sos usuario de Netflix, seguramente te habrá llegado un mensaje de la empresa donde te comunicaba esta nueva medida. En el comunicado se puede observar que la plataforma te ofrece una prueba gratuita al servicio por 30 días, especialistas del tema aseguran que esta “oferta” se debe a una estrategia para verificar quienes son los dueños de la cuenta y si realmente prestan sus contraseñas.

Una de las cosas que despertó la atención de los usuarios fue en que en el mensaje enviado por la empresa figuraba una opción que decía “Verificar más tarde”. Sin dar ninguna otra explicación, muchos de los suscriptores se empezaron a preocupar sí realmente se puede ignorar completamente esa función o al no responderla se corra el riesgo de que Netflix pueda llegar a bloquear la cuenta personal.

El famoso mensaje que envió Netflix a sus usuarios fue el siguiente: “El servicio Netflix y todos los contenidos que se vean a través del servicio son para tu uso personal y no comercializable y no se pueden compartir con individuos fuera de tu hogar. Durante tu suscripción a Netflix, te concedemos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible, para acceder al servicio Netflix y ver contenidos de Netflix. A excepción de lo mencionado, no se te transferirá ningún derecho, título o beneficio. Aceptas no utilizar el servicio para exhibiciones públicas”.

De esta manera, la plataforma de streaming comenzará a regular a sus usuarios ya que en un informe que realizaron en 2019 pudieron comprobar que el 50% de los suscriptores compartían sus contraseñas. Greg Peters, director de Netflix sostuvo que se encontraban estudiando las maneras de hacer que los usuarios eviten realizar estas maniobras y que cada uno cuente con su propia suscripción.