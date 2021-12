Galilea Montijo se mostró devastada como nunca antes

Desde hace meses, Galilea Montijo atraviesa un momento familiar muy difícil: la Justicia mexicana acusó a su esposo, Fernando Reina, por un fraude millonario, entre otros delitos, y estaría prófugo en Estados Unidos. Además, aseguran que está vinculado con el caso de la presentadora Inés Gómez Mont, quien también está acusada de supuestos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y delincuencia organizada.

La presentadora de 48 años inició su carrera artística en 1993 ganando el concurso de belleza “La chica TV” y en el 2001 fue conductora del programa "Vida TV", al lado de Héctor Sandarti y Lilí Brillanti. Desde ese entonces, Galilea Montijo nunca dejó de trabajar tanto en las telenovelas como en la conducción y, gracias a su carisma, ganó casi 9 millones de seguidores en las redes sociales.

El amor entre Galilea Montijo y Fernando Reina

El amor entre Galilea Montijo y el empresario Fernando Reina no surgió de manera natural, e incluso, en un primer momento, no tenían interés uno por el otro. "No suelo ser muy antisocial. A la segunda semana que lo vi, me divertí muchísimo, me reí mucho con él. Llego yo y les digo a mis amigas ‘No saben que chavo tan padre conocí en Acapulco, una de ustedes debería casarse con él’”, recordó hace un tiempo la actriz.

Luego, se enteró que el hombre tenía planes de casamiento con su pareja de ese entonces, por lo que volvió aún más inviable una historia de amor allí. Sin embargo, la vida da muchos giros y luego de Navidad, Galilea Montijo contó que la llamó por teléfono: "Oye feliz Año Nuevo. No más para contarte que me arrepentí, me eché para atrás y no me voy a casar’. Le digo ‘Pues ¿qué crees? yo también me acabo de arrepentir' y me dice: ‘No sabes qué gusto me da oír eso".

Rápidamente, surgió el interés de la presentadora hacia él y comenzaron a tener citas hasta que, rápidamente, se enamoraron. El casamiento tuvo lugar el 6 de agosto de 2011 en el puerto de Acapulco, Guerrero y al año llegó Mateo, su primer y único hijo en común.

Fernando Reina: escándalo con la Justicia mexicana

Durante estos 10 años juntos demostraron ser una de las parejas más sólidas del ambiente artístico, pero, en los últimos meses, estuvieron viviendo un infierno. Según una investigación que aún está en curso, el empresario está envuelto en un escándalo de lavado de dinero y fraude fiscal, entre otros delitos.

"Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González Case, en el congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso. Mi esposo dejó de laborar en el ayuntamiento de Atizapán, porque decidió emprender nuevos retos profesionales", dijo, entre lágrimas, Galilea Montijo al defender a su esposo en un video que publicó las redes sociales.

Y agregó: "Ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre Feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario".

En este sentido, la actriz también aseguró que ninguno de ellos tiene una relación laboral con Inés Gómez Mont y que las acusaciones hacia Fernando Reina son totalmente falsas. En este sentido, pidió que cesen los ataques a su familia y que no volverá a mencionar el tema: "Seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos, perdón por verme así, pero la verdad ya es demasiado, perdónenme". ¿Tú le crees?