Todos los hijos de una de las parejas más bonitas y perfectas del espectáculo, que ya están separados, han crecido muchísimo, pero hay uno que es el hijo favorito de Angelina Jolie.

Cabe recordar que Shiloh es trans y desde pequeño prefiere que le llamen John. Shiloh es un nombre que no tiene género y sirve tanto para niñas como para niños. Sin embargo, el hijo biológico de Angelina Jolie y Brad Pitt prefiere que lo llamen John. Cada uno de los 6 ha ido descubriendo su propio camino, a pesar de ser hijos de 2 estrellas. Conócelos.

Los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt

Ellos son Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, y de los mellizos Knox y Vivienne. Cabe recordar que fue en septiembre de 2016 y, luego de 12 años de amor, que la feliz pareja de Angelina Jolie y Brad Pitt tuvo que anunciar públicamente la noticia de su divorcio. Era el fin de 'Brangelina'. Inmediatamente, vinieron las peleas, los juicios y otros problemas por la custodia de sus hijos que, según fuentes cercanas, continúan al día de hoy.

No obstante, cada uno de los 6 hijos del ex matrimonio, desde la adopción o el nacimiento, se los ha visto crecer y ahora son todos unos adolescentes. Está el mayor Maddox que se encuentra estudiando en la universidad. Es el que mantiene una relación bastante tensa con su padre, probablemente por ser mayor de edad, ya que no tiene ningún régimen de visitas establecido.

Le sigue Pax que cumplirá los 18 a finales de este año. También se convertirá en mayor de edad. Luego, las hijas mayores de la familia son Zahara, que acaba de cumplir 16 y Shiloh, que es la primera hija biológica y tiene 15. Ambas han seguido el estilo de su madre. De hecho, cuando se las ve juntas en algún evento, se nota que son sus dignas sucesoras de los looks básicos y clásicos.

Por último, están los más jóvenes, que son los mellizos Knox y Vivienne, que ya han cumplido sus 13 años en el último verano.

¿Quién es el hijo favorito de Angelina Jolie?

Es curioso, porque verdaderamente Angelina Jolie demuestra siempre su amor y dedicación con sus 6 hijos por igual. Sin embargo, al momento de descubrir quién es el hijo favorito, parece que lo hay.

Se trata de su primer hijo biológico que tuvieron Angelina Jolie y Brad Pitt. Fue la pequeña Shiloh, que nació en el año 2006 en Namibia y desde muy pequeña con gran personalidad ha decidido cambiarse de género. A tal punto que, como se nombró anteriormente, es que prefiere que lo llamen John.

Vale destacar que cada uno de ellos deslumbra con su propio estilo y de esa manera Angelina Jolie, como madre, los acepta y acompaña a todos por igual. Quizás, recaer en asegurar que uno es el hijo preferido no sea lo correcto. "FUENTE: Harper´s Bazaar"

Sin embargo, en alguna oportunidad ella misma confesó que estuvo muy cercana en los momentos más difíciles de su cambio de género y, por ello, probablemente la relación se hizo mucho más estrecha que con el resto y lo consideren el “preferido”.

¿Te imaginabas lo grandes que están todos los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt?