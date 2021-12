Revelan la razón por la que Brad Pitt le cuesta tener una cita tras su separación con Angelina Jolie

Desde el momento en que Angelina le solicitó el divorcio a Brad Pitt en septiembre de 2016, citando diferencias irreconciliables, la vida del actor comenzó a ser distinta. Hasta el dia de hoy, tras el divorcio en 2019 hay 6 razones que los unen: Knox y Vivienne, de 13 años, Pax, de 17, Shiloh, de 15, y Zahara, de 16. Todos hijos del matrimonio que fue uno de los amados por los fans y que entristeció cuando fue noticia la separación.

Los juzgados tienen a ambos constantemente, en busca de la tenencia de los menores. Esto, afecta en las mentes, el plano personal y las carreras de ambos, que aunque ya pasaron dos años, están rearmando sus vidas de a poco. No obstante, es al protagonista de El Club de la Lucha, al que más le está costando y la razón es simple: Su figura que tanto enamora a las damas, le impide rehacer su vida sentimental.

Por ser tan famoso, tener una belleza envidiable y no poder evitar ser el tema de conversaciones en cualquier momento, le hacen priorizar a Brad Pitt estar centrando sus fuerzas por completo en su familia, los proyectos filantrópicos que lleva a cabo y su trabajo .

Quien no tiene impedimento alguno y no se priva de nada es Angelina Jolie, que recientemente ha protagonizado multitud de titulares debido a una inexplicable relación que mantiene con el cantante Abel Makkonen Tesfaye (The Weeknd). Dicha relación esta aun en las oscuridades y falta saber más información.

De lo que no pudieron escapar es de los paparazzi, que vieron al cantante canadiense de 31 años y a la ex esposa de Brad Pitt juntos en un lujoso restaurante italiano de Los Ángeles y aunque llegaron separados, después de dos horas y media en el lugar salieron juntos en el auto de él con destino a su mansión en Bel-Air.