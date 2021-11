La desconocida enfermedad que padece Brad Pitt

Por más difícil que suene, es momento de dejar de idealizar a Brad Pitt como la perfección hecha persona, porque lamentablemente para él, también padece de los mismos problemas que muchos otros individuos.

Y en esta ocasión no nos referimos al conflicto judicial que el actor viene disputando desde hace años contra su ex mujer, Angelina Jolie, por la tenencia de sus hijos. Que dicho sea de paso, algunas semanas atrás no le fue muy bien en una revisión de la causa.

Brad, como otro 2,5 por ciento de la población mundial, padece de prosopagnosia, una complicación en su salud que lo ha llevado a tener algunos problemas para relacionarse.

Pero, ¿qué es la prosopagnosia? Según confió Pitt en una entrevista con Esquire en 2013, es un trastorno neurológico que produce una pequeña desconexión entre el cerebro y la vista.

Esto hace que en ciertos momentos, la estrella de cine no pueda identificar rostros familiares, lo que lo ha llevado a tener algunos conflictos por malentendidos durante los rodajes.

“Hay muchas personas que me odian porque creen que les estoy faltando al respeto”, confió en su momento Brad.

Este padecimiento hace que los pacientes puedan llegar a no reconocerse a sí mismos cuando se miran al espejo, porque lo que realmente se pierde es la conexión entre lo que ven y una parte de la memoria que se dedica puntualmente a identificar.

Según afirma la Revista Científica de la Sociedad Española de Enfermería Neurológica, las lesiones de los pacientes como Brad Pitt se localizan en el lóbulo temporal, “generalmente en el hemisferio derecho”.

Lamentablemente para el galán de Once upon a time in Hollywood y el otro porcentaje de pacientes que la sufren, esta enfermedad no tiene cura ni tratamiento.

Los especialistas recomiendan entrenar a estas personas para que puedan reconocer otros aspectos físicos, como la voz, los rasgos generales o el pelo de la gente de su entorno.

Otro dato relevante es que este padecimiento se divide en dos tipos, aperceptiva (el paciente no diferencia una cara de otra) y asociativa (reconoce algunas caras pero no las asocia con las personas), que es el que sufre Pitt.

La única consecuencia positiva de que una figura de tal relevancia padezca prosopagnosia, es que de esta manera logra visibilizarse, lo que no sucede con las otras miles de enfermedades poco frecuentes que acechan a personas de todas partes del mundo, sin tratamientos efectivos ni conciencias colectivas.