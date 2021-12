A esto se dedicaba Megan Fox antes de ser famosa

Megan Fox es una de las actrices más populares de la industria de Hollywood, principalmente por su gran belleza. Pero la actriz de 35 años no tuvo una adolescencia sencilla e incluso antes de triunfar en el cine y convertirse en una celebridad tuvo que pasar por algunos trabajos para poder mantenerse.

Nació en Tennessee y sus padres se divorciaron cuando era muy niña, por lo que fue criada por su madre y su padrastro bajo estrictos principios de la fe protestante. En varias oportunidades, la actriz contó que no le permitían tener novio ni invitar a amigos a su casa, por lo que comenzó a reunir dinero para independizarse y vivir sola.

Además, no tuvo una buena experiencia en el colegio, ya que sus compañeros le decían que era un "patito feo" y fue muy solitaria: "Había unas chicas malísimas en mi colegio, por eso me fui a un instituto cristiano. Tenía 15 años y todas sabían que quería ser actriz. Una de ellas se vistió de cuero negro y decía para burlarse de mí: ‘Soy Megan Fox’. Todo el mundo me odiaba".

Los primeros trabajos de Megan Fox

Desde adolescente que Megan Fox sabía que quería ser actriz y tuvo que trabajar mucho para lograrlo. Sus primeros pasos fueron como modelo publicitaria y para mantenerse tuvo que complementar esto con un trabajo en un local de batidos en Florida, donde también se disfraza de banana para promocionar el lugar.

"Una vez a la semana, generalmente los viernes, alguien tenía que vestirse de fruta y salir a la carretera", contó en The Ellen Show en 2012. La presentadora, que es muy conocida por hacerle bromas a sus invitados, hizo que una persona del piso se vistiese de banana para asustar a Fox, lo que terminó en un mar de risas.

Trabajos de otros actores antes de convertirse en estrellas

Para muchos famosos no fue fácil llegar a Hollywood y para estudiar actuación o pagar sus cuentas debieron tomar trabajos que no tenían nada que ver con el cine. La actriz australiana Margot Robbie trabajó en una de las franquicias de Subway y contó que si bien le gustan los sándwiches del lugar, no va a menudo porque se fija demasiado en cómo los preparan.

El compatriota de Robbie, Hugh Jackman, entretenía a niños en fiestas infantiles vestido de payaso y para que nadie dude, en agosto de 2015 publicó una foto en Instagram en la que se ve cómo infla un globo. También fue profesor de educación físico, lo cual confirmó uno de sus ex alumnos.

El actor de 75 años Sylvester Stallone ejerció otras profesiones antes del éxito de "Rocky" y una de ellas fue limpiar las jaulas de los leones en el zoológico de Central Park, Nueva York. Por su lado, Danny DeVito trabajó seis meses como peluquero en el salón de belleza de su hermana antes de ingresar a Hollywood.

La australiana Nicole Kidman trabajó como masajista terapéutica para ayudar a su madre, a quien le diagnosticaron cáncer de mama: "Cuando pasas por la radioterapia se tensan mucho los músculos, así que hice el curso de masaje y luego descubrí que me gustaba, por lo que comencé a hacer masajes a domicilio".

Cuando vemos a los actores triunfando en su rubro, desfilando en la alfombra roja o recibiendo premios, todos agradecen a su familia y a sus inicios. Para muchos de ellos no fue fácil hacerse un nombre en Hollywood, una industria muy competitiva en la que pocos llegan a convertirse en grandes celebridades de la talla de Meryl Streep o Jack Nicholson.

¿Te imaginabas lo que tuvieron que pasar Megan Fox y otros actores del cine antes de ser estrellas?