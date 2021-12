Este es el grado de estudios que tiene Ivanka Trump

Probablemente, Ivanka Trump no sea solo la hija “favorita” del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En los últimos años ha demostrado ser mucho más que eso. Conoce el grado de estudios y todo su protagonismo.

Los últimos logros que ha obtenido Ivanka Trump seguramente no se deban solo a que sea la hija de Donald Trump. La joven de 40 años ha ido demostrando que tiene talento e iniciativa propia a la hora de ascender a nivel personal.

Muy controversial, su imagen ha estado en la mira acusada legalmente en más de una ocasión, en muchas de las actividades de su padre. Sin embargo, por su cuenta siempre ha hecho y deshecho todo lo que quiso.

Quién es Ivanka Trump

Desde muy pequeña, precisamente a los 10 años, Ivanka Trump era una niña con mucho dinero pero con un pánico atroz. En aquellos años, la prensa rosa hablaba mucho de su padre y los romances con otras mujeres que no eran su madre. Asimismo, ha tenido que vivir el inminente divorcio de sus padres, lo que le daba a la pequeña ratos muy amargos en su vida personal.

Hoy en día cuesta imaginarse a esa criatura como la hija del ex presidente de Estados Unidos, ya convertida en una de las altas diplomáticas (como lo fue) del Gobierno más poderoso del mundo.

El grado de estudios que tiene Ivanka Trump la llevaron a estar presente en toda suerte de cumbre o reunión oficial, siempre acompañando a su padre como si de una princesa heredera se tratara.

No obstante, vale recordar que en sus comienzos se inició como modelo para luego trabajar en la empresa familiar y en el programa de telerrealidad del padre "El aprendiz".

Luego, acabó abriendo su propia firma de moda y hace ya un par de años, publicó un libro llamado “Women Who Work: Rewriting the Rules for Success” (Mujeres que trabajan: reescribiendo las reglas del éxito). Allí contó uno de sus secretos: “Cultivar la autenticidad”.

Así es que Ivanka adulta ya no le teme a nada. De hecho, demostró que no hay nadie más Trump que ella. FUENTE: Vanity Fair

El grado de estudios de Ivanka Trump

“Ivanka iba a verle a la oficina a cada oportunidad y le llamaba por teléfono constantemente desde el armario del conserje del colegio” contó, en una oportunidad, la madre de Ivanka y ex esposa de quien fue presidente, Donald Trump.

Ivanka Trump estudió unos años en Georgetown, aunque acabó graduándose como “Economista” en la misma escuela de negocios de Trump, la "Wharton School de la University of Pennsylvania", el alma mater de su padre. A los años, conoció a Jared, un joven rico con quien se casó en 2009 y formó su familia.

Aunque acabó cerrando la firma de moda y accesorios que tenía porque no atravesaba su mejor momento, se dedicó de lleno a ser asesora en creación de empleo y empoderamiento femenino.

Se puede asegurar que Ivanka Trump es una empresaria, socialité, modelo y política estadounidense. Querida o no para algunos, es una respetada mujer con convicciones e iniciativa propia en la política, en el espectáculo y en los negocios. ¿Qué opinión te merece?