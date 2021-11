Así fue el esperado reencuentro entre Adamari López y Toni Costa

¡Juntos nuevamente! Adamari López y Toni Costa una vez más se vieron para la divertida jornada de Halloween junto a su hija Alaïa. Sin dudas, para los fans, fue un esperado y ansiado reencuentro familiar.

Si estaban esperando un motivo para alegrarse, esta vez los fans de una de las parejas más queridas del medio, lo tuvieron. Adamari López y Toni Costa, una vez más por su hija, disfrutaron de un hermoso domingo. Con mucha alegría, la ex pareja se reunió y esta vez con ocasión de la festividad de Halloween.

Mientras se los vio recorriendo las calles al son de trick-or-treating (Dulce o travesura) en una divertida jornada, la pequeña Alaïa iba recogiendo dulces junto a sus amiguitos.

El encuentro más esperado: Adamari López y Toni Costa

Como se nombró anteriormente, con la excusa de festejar Halloween en familia, el bailarín español decidió coordinar un disfraz similar al de su pequeña princesa. Aunque apareció más serio y formal de lo normal, caminó entre el aluvión de gente que marchaban en esta fiesta típica norteamericana.

Tal así como manda la tradición, Adamari y Toni fueron de casa en casa con una sonrisa. Por su lado, Ada como suele acostumbrar, compartió ese momento trascendental para su hija en sus historias con total naturalidad.

La ex pareja le dio el gusto no solo a su hija, sino a los fans que esperaban este ansiado reencuentro. Junto a su hija y a su ex, la conductora de Hoy demostró una vez más lo bien que se llevan a pesar de estar separados.

La tarde del domingo fue muy festiva y Adamari López lo reposteó con el titular: "La familia lo primero. Los papás de Alaïa".

Un domingo especial de Halloween entre Adamari López y Toni Costa

Cabe mencionar que Toni no dudó un segundo en compartir el mensaje que la conductora escribió en su Instagram. A sabiendas de que vendría una catarata de inevitables rumores con la posibilidad de que la pareja vuelva, lo hizo igual y todo por su hija.

Así fue el esperado reencuentro entre Adamari López y Toni Costa, muy ameno y natural. Eso sí, cabe destacar que no solo fue un fin de semana más, sino que la conductora boricua aprovechó a celebrar que en su cuenta de Instagram ya pasó los 6 millones de seguidores.

Este festejo y agradecimiento reafirma que la actriz y conductora es muy querida y cobra aún más peso en el panorama de los influencers.

Por su parte, los fans de la familia tendrán que seguir soñando con una posible reconciliación de los papás de Alaïa. Por el momento esto no ha sucedido y probablemente no sucederá. Pero, como suele decirse, soñar es lindo y gratis. "FUENTE: Diario Las Américas"

Esta aparición familiar confirma la sensatez y demuestra que dejan a un lado sus diferencias por el bien de su hija. ¡Bravo! A ti, ¿te gustaría volver a ver juntos a Toni Costa y Adamari López?