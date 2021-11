El espectacular y jugado look de Demi Moore que se robó todas las miradas

Con el paso de los años, Demi Moore logró posicionarse dentro de la lista de las mujeres de Hollywood más aclamadas por la audiencia y también dentro de los rankings de las actrices más bellas a nivel internacional. Y es que, a pesar de mostrar diversos cambios de look, la artista siempre deslumbró con su belleza y con su manera de posar en cada alfombra roja.

Es por eso que, en las últimas horas, la protagonista del film Ghost: la sombra del amor, volvió a captar todo el foco de atención al asistir a los premios de la revista WSJ, evento titulado WSJ Magazine 2021 Innovator Awards, que está centrado en el mundo de la moda y anticipa lo que se vendrá sobre las pasarelas más importantes del planeta.

En él, la actriz de 58 años lució un espectacular traje de dos piezas hecho de terciopelo en tonalidades azules, que forma parte de la colección resort 2022 de Fendi. Asimismo, dejó a la vista un gran escote que permitía que saliera a la luz su corpiño negro trabajado con encaje floral, el cual se llevó todas las miradas y, por supuesto, los aplausos.

Además de adoptar estas nuevas tendencias que promueven la apertura de los sacos y los escotes pronunciados, Demi también posó junto a Kim Jones, el director creativo de la marca de indumentaria, que la asesoró y le aconsejó que acompañará su outfit con unos lentes redondos que enmarcan aún más sus rasgos faciales y le daban un estilo hipster glam.

Para completar su atuendo, Moore utilizó un pantalón acampanado a juego, unas botas negras que solo se apreciaban por sus puntas redondas y una pequeña cartera a juego. Para su cabello, eligió llevarlo súper lacio y con una prolija raya al medio, como también optó por un maquillaje súper delicado que resaltaba únicamente por sus ojos claros delineados.

Cabe mencionar que el evento se llevó a cabo en uno de los museos más importantes a nivel mundial, ya que se realizó en el MoMA (the Museum of Modern Art) el cual está situado en la ciudad de New York y también es usado para este tipo de fiestas y reuniones en donde se juntan los famosos más relevantes del mundo del cine, las pasarelas y los productores de teatro.

Por su parte, no solo los flashes y las cámaras se posaron en Demi, sino que también los fanáticos de la actriz la aplaudieron por su atuendo y su figura, ya que ella se encargó de publicar las imágenes en su cuenta de Instagram, en donde ya cosechó más de dos millones y medio de seguidores que explotaron en miles de corazones sus postales sonrientes.