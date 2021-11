Los rumores de qué pasa entre la conductora cubana Rashel Díaz y la actriz puertorriqueña Adamari López parece que cada vez toma más valor, y solo por una situación imprevista.

Para comprender mucho mejor, vale contar que, la conductora de Hoy, hace unos días organizó una comida en su casa, donde acudieron varios de sus compañeros y, también, ex compañeros del matutino “Un nuevo día”, hoy conocido como “Hoy Día”.

Entre varios de los presentes, estuvieron Héctor Sandarti y Frederik Oldenburg, con quienes la presentadora puertorriqueña trabajó en un momento de su vida. Como es una costumbre, todos compartieron fotos en sus redes sociales y así fue que, en los comentarios, muchos echaron en falta a Rashel Díaz.

Vale destacar que la conductora compartió muchos años con Adamari en el programa de televisión ya nombrado. Entre los comentarios, hubo preguntas de los televidentes como: "¿Y Rashel dónde está?" o “Pero, ¿por qué la conductora cubana no se dejó ver junto a sus excompañeros?”.

Allí comenzaron las especulaciones de qué pasa entre Rashel Díaz y Adamari López y fue la mismísima conductora cubana quien salió a explicar por qué no se hizo presente en dicha reunión.

Rashel Díaz y Adamari López ¿ya no son amigas?

La realidad, es que Rashel sí recibió la invitación a la comida organizada por Adamari López en su hogar, pero a la cubana se le hizo imposible poder ir y el motivo fue estrictamente un compromiso laboral.

Así fue como lo explicó la propia presentadora a través de sus historias de Instagram. Al mismo tiempo, presumió de la visita sorpresa que tuvo de su excompañero de trabajo, Héctor Sandarti.

"No lo pude ver el otro día que tenía ese almuerzo en casa de Adita y no pude ir. Yo estaba en un evento de Monat y no podía zafarme" contó emocionada de volver a ver a su amigo, con quien, vale recordar, compartió varias y largas jornadas de trabajo en Telemundo.

Luego, junto a una instantánea donde posó con su esposo y su amigo, escribió: "Amigo, qué bueno verte, abrazarte y ponernos al día. Te queremos mucho". Los carismáticos conductores no se veían hacía mucho tiempo y aprovecharon ese reencuentro para ponerse al día recordando viejos tiempos.

En cuanto a qué pasa entre Rashel Díaz y Adamari López, no existe ninguna rivalidad ni ningún problema como muchos especularon. De hecho, aunque no se ven desde que la cubana fue despedida de Telemundo, entre ambas sigue existiendo una linda relación de cariño muy especial. "FUENTE: Hola"

Como prueba, se pudo ver el reciente comentario que Rashel le dejó -en una de sus publicaciones de Instagram- a Adamari: "Demasiado hermosa".

Las rivalidades entre las conductoras se terminaron. ¿Tú crees que verdaderamente se llevan bien?