Rashel Díaz y Carlos García: cómo empezó esta historia de amor de Cuba a Miami

Rashel Díaz es una popular presentadora cubana a la que no le fue fácil el amor hasta que conoció a su actual esposo Carlos García, un bombero 9 años menor que ella. Pero la diferencia de edad no es un problema y hoy viven una gran historia de amor, llena de felicidad junto a los hijos de ambos.

Se conocieron en 2014 cuando ella estaba pasando por una situación personal muy delicada y aseguró que "fue Cristo quien les mostró el amor". Él no sabía que su futura esposa era famosa hasta que un amigo se lo dijo, lo cual le sorprendió totalmente, pero en ningún momento fue un problema.

Foto: Instagram @rasheldiaz

Amor a primera cita

El amor se dio de manera muy rápida entre ambos. Según la revista Hola, surgió cuando Rashel vio una reacción de Carlos que no esperaba de él y la enamoró completamente. "Recuerdo que esta´bamos comiendo en un restaurante y por un momento e´l se alejo´ para recibir una llamada”, relató.

Y siguió: "Cuando regreso´, teni´a un par de la´grimas y al preguntarle por que´, me conto´ que le habi´an dado la noticia de que su hija estari´a en la ciudad y que podri´an pasar ma´s tiempo juntos. Ahi´ ya cai´. El ver su lado paternal y saber cua´nto le importaba la familia, me robo´ el corazo´n".

Foto: Instagram @rasheldiaz

Un matrimonio feliz

Hoy Rashel cree que conocer a Carlos García estaba destinado a ser, pero que igualmente tuvieron que trabajar en cuestiones como la comunicación. Incluso, leyeron un libro que les enseñó a expresar sus sentimientos y lo importante que es decir lo que cada uno necesita para que la relación sea armoniosa.

Además, la modelo lo aprendió también luego de dos divorcios: estuvo casada 9 años con el productor musical José Miguel Velásquez y más tarde con Daniel Sánchez, un ingeniero cubano, por casi dos años. Este último matrimonio no funcionó por la distancia (ella vivía en Puerto Rico y él en Miami), y Sánchez no se esforzaba en querer hacer feliz a su esposa.

Fuente: Instagram @rasheldiaz

Luego de su segundo divorcio, Rashel entró en depresión y puso todas sus esperanzas en Dios para que la ayudara a encontrar el verdadero amor. "Tuve otra relación y esa fue conflictiva, llena de celos y de dudas, pero claro yo también estaba así, porque mi autoestima estaba muy dañada, muy maltratada y no sabía dónde buscar ayuda", explicó.

Finalmente, Rashel conoció a Carlos y confirmó que nunca fue tan feliz como hoy: "Me mostró que el amor no era eso que yo pensaba. Lo que me pasaba es que eran heridas mías desde niña que yo tenía que sanar para poder acercarme y aceptar a la persona que va de acuerdo conmigo y que sí me va a hacer feliz, que me va a aceptar como soy".