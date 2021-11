Este es el grado de estudios que logró Eva Cedeño

Eva Cedeño está pasando por el mejor momento de su carrera como actriz, al haber protagonizado dos novelas seguidas para Televisa que tuvieron un gran éxito. La actriz ha trabajado duro toda su vida para cumplir sus sueños y hoy, a los 31 años, ya se coronó como una de las artistas más populares del momento.

Nació en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, y su interés por la actuación se despertó de muy chica. Siempre supo que una buena educación le abriría las puertas al mundo artístico y le daría las herramientas necesarias para conseguir todos los papeles que quisiese.

Por este motivo, cuando finalizó el colegio, ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) para iniciar sus estudios como actriz y conductora de televisión, y se egresó en 2014. Pero sabía que, para nutrirse aún más, debía seguir formándose. Tomó clases en un taller de expresión escénica en Guadalajara, viajó a Los Ángeles, California, para hacer un taller de cine e hizo boxeo.

Además, Eva Cedeño es licenciada en mercadotecnia, por lo cual, tiene amplios conocimientos sobre publicidad y sabe vender todos sus proyectos. La mexicana tiene talento, pero también mucha disciplina que la ayudó a sentar una base sólida en su carrera y, en una entrevista que dio en el 2020, expresó: "He trabajado mucho para llegar hasta aquí".

Cuáles fueron los primeros proyectos de Eva Cerdeña en las telenovelas

Sus primeros pasos en la televisión no fueron como actriz, sino como conductora, al participar en 2011 del programa de entretenimiento "Teledición Hermosillo". Su primera telenovela llegó en 2015 y se trató del proyecto de Televisa llamado "A que no me dejas", en el que interpretó a Odette Córdova, una villana que aparecía de manera recurrente.

Luego de tener papeles secundarios en "Simplemente María" (2016), como Bertha de Mérida, y "Mi adorable maldición" (2017), como Inés Bustos, le llegó una propuesta para ponerse en la piel de la villana Cristina Rivadeneira Montero en la telenovela "El vuelo de la victoria" (2017) transmitida por el canal de Las Estrellas.

Con esta actuación, Eva Cedeño se ganó a los críticos y a la audiencia, por lo que le ofrecieron dos papeles más de villana: el siguiente fue como Leticia Jara en "Por amar sin ley" (2018) y el último como Leticia "Lety" Solano Díaz de Jiménez en "Un poquito tuyo" (2019).

Sus interpretaciones fueron tan buenas que Televisa no dudo en ofrecerle su primer protagónico en el 2020 para la telenovela "Te doy la vida" junto a los actores José Ron y Jorge Salinas. La historia fue un éxito, al punto de ganar varios premios de TV Adicto Golden Awards 2020, y la crítica elogió los diálogos, la música y las buenas actuaciones.

Al final de "Te doy la vida", Eva Cedeño quedó libre de proyectos, pero Televisa no quería que se le escapé su actriz estrella. Por ello, le ofreció otro protagónico para la telenovela "¿Qué le pasa a mi familia?", que finalizó en julio del 2021 y ganó un Kids' Choice Awards México 2021 a Show Favorito.

Eva Cedeño es una actriz joven que tiene aún una larga trayectoria por delante y sabe elegir todos sus proyectos. Cuando fue consultada sobre qué cosas tiene en cuenta al momento de aceptar un proyecto, reveló: "Trato de llegar al corazón de la gente con mi trabajo. Eso es lo primero para que al espectador le atrape lo que ve". ¿Crees que es cierto?