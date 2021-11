La drástica decisión de Daniel Arenas

Daniel Arenas se lanzó a la fama en 2002 cuando participó del reality "Protagonistas de novela" y llegó a ser finalista. A partir de ese entonces, cosechó una extensa carrera en la pantalla chica, pero ahora, tomó una decisión que sorprendió a los casi dos millones de seguidores que tiene en las redes sociales.

El colombiano de 42 años vivió en México bastante tiempo y ahora decidió retirarse de la televisión para establecerse en su país natal. Su idea es estar fuera de los sets de filmación por un corto tiempo y dedicarse a otros proyectos que tiene en vista, además de aprovechar para pasar Navidad y Año Nuevo con su familia.

“Creo que es una época en la que hay que estar con la familia. Algunos prefieren irse de vacaciones u otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa. No pensar en nada, apagar el celular, afortunadamente no soy tan adicto a las redes, entonces, no estoy tan al pendiente de eso. Dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero”, explicó.

¿Por qué Daniel Arenas tomó esta decisión?

Pero no solo tomó esta decisión para estar más cerca de su familia, sino que quiere reinventarse y establecer un negocio propio. En la misma entrevista, Daniel Arenas aseguró que "ama la actuación", pero que considera que en la vida hay que hacer pausas para mirar todo de manera objetiva y hacer análisis.

"Me interesa tener un negocio propio, algo que a mí me guste, que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad, porque en muchas profesiones uno va creciendo y va subiendo escalones. Estoy en esa búsqueda para ver qué viene”, afirmó.

En este sentido, agradeció a los productores de las telenovelas por todo lo que le dieron en la vida y que está muy feliz de las decisiones que tomó, pero es un momento de poner pausa: "Le tengo mucho respeto al oficio y valoro mucho todo lo que me ha dado, pero reconozco otras cosas en la vida y pienso que también podemos reinventarnos en algún momento y hacer otras cosas que nos generen también motivación, paz, alegría".

Su último proyecto en la televisión fue "S.O.S me estoy enamorando", que se lanzó este año y es una adaptación de la novela argentina "El sodero de mi vida". En esta comedia romántica, se puso en la piel del protagonista Alberto Muñoz, quien intenta salvar un negocio familiar que ha pasado de generación tras generación.

En cuanto a su vida personal, Daniel Arenas está en pareja con la modelo colombiana Daniella Álvarez, quien se hizo famosa por participar del certamen de belleza Miss Universo en 2012. La joven de 33 años hoy es ejemplo de superación, luego de decidir amputarse la pierna por una Isquemia que sufrió y el actor no duda en apoyarla en todo.