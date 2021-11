Así continúa Daniella Álvarez luego de su dura caída

Sin dudas, la vida de la modelo Daniella Álvarez a sus 33 años nunca volvió a ser la misma, luego de un giro inesperado que tuvo que pasar en junio de 2020. No obstante, esta vez, sufrió una dura caída después de haber perdido el equilibrio, pero como si nada, siguió adelante. ¡Es una guerrera!

Cabe recordar que, el año pasado, la modelo Daniella Álvarez, perdió la parte inferior de su pierna izquierda, como producto de una inesperada complicación médica. Aun así, la joven de 33 años nunca se desanimó. Por el contrario, pese a los difíciles momentos que vivió luego de la operación, nunca se ha dejado vencer ante las circunstancias.

Siempre fuerte y con una sonrisa, la modelo ha mostrado a sus seres queridos y a sus seguidores que su proceso de recuperación avanza y, sin dudas, se la ve cada vez mejor.

Daniella Álvarez pasó un difícil momento tras una caída dura

Más allá de su conocido caso y de seguir adelante como toda una guerrera, en esta oportunidad, precisamente el lunes 15 de noviembre, la modelo colombiana compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram mientras entrenaba.

De esa manera, es que mostró que había sufrido una dura caída en medio de sus rutinas y, aun así, se la vio seguir como si nada. “¡Si me caigo, me levanto y sigo! Si yo puedo, tú puedes más y mejor. No hay excusas, tú eres tú propio motor. ¡Vamos, equipo! Gracias, Ignacio Alfonso, por todos los días dar lo mejor de ti para entrenarme, eres un ‘crack’. Aunque no sé para dónde estabas mirando porque no me agarraste en la caída” escribió la modelo tras compartir el video.

Así también, Álvarez aprovechó ese momento para destacar la importancia que tuvo en ese momento su prótesis, como también en el proceso de recuperación. “¡Díganme si mi prótesis no es una belleza! Me deja hacer todo”.

Inmediatamente, dicho video se hizo viral en las diferentes redes sociales. De esa forma, es que se pudo observar cómo la modelo en un momento perdió el equilibrio y terminó cayendo en una dura caída, siempre ante la mirada atenta de su entrenador.

¿La viste? Es una gran luchadora y tiene la fortaleza de toda una guerrera digna de admirar. ¡Bravo Daniella Álvarez!