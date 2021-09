Si hay algo que destaca a la guapísima Livia Brito, es que no suele estar exponiendo mucho sobre su vida privada. Sin embargo, cuando lo hace, no escatima en detalles. La protagonista de la exitosa telenovela “La Desalmada” de Televisa esta vez no tuvo reparos en contar algunos detalles que nadie se lo esperaba.

Todo comenzó de forma inesperada en una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram. Como pocas veces sucede, la actriz cubana se animó a ir respondiendo esas típicas preguntas indiscretas que le formularon sus fans.

Llamativamente, entre varias de las preguntas que le iban haciendo, hasta llegó a responder cuál era su postura sexual favorita y hasta los detalles del momento de su vida en que perdió su virginidad. Sin dudas, la actriz sorprendió a más de uno al revelar tantos aspectos íntimos y personales.

¿Qué pasó? Livia Brito confesó todo lo que pasó con Daniel Arenas

En esta oportunidad, tampoco tuvo reparo en dar a conocer que en un momento de su vida estuvo a punto de ser la novia de Daniel Arenas, que cabe recordar, fue su pareja en la exitosa serie “Médicos, línea de vida”.

Sin pelos en la lengua, Livia Brito confesó todo lo que pasó con Daniel Arenas desde que se conocieron hasta el motivo de por qué no evolucionó el romance. Se sinceró y respondió:

"Yo iba a andar con Daniel Arenas, pero no se dio. No sé por qué, como que no tuvimos química para ser novios".

La actriz, que actualmente en su Instagram ya lleva casi 6 millones y medio de seguidores, reveló mucho más. Incluso contó que llegaron a salir juntos en una ocasión, y aunque la cita fue amena, no terminó como ella se imaginaba debido a una pregunta que el galán colombiano le hizo en un momento y no le agradó demasiado.

Salimos al cine o a comer, no me acuerdo, y yo me acuerdo que estaba terminando de hacer una obra de teatro y el muy mendigo me dice: 'Oye, ¿es que siempre te maquillas así?'.

La actriz inmediatamente reparó en que su colega debería ya conocer ese tipo de situación donde recién salía de una obra de teatro y tenía un ojo maquillado, otro no, las pestañas eran como 3 pestañas y hasta se sentía muerta de cansancio. O sea, sintió que no quería darle explicaciones de que siempre anda a cara lavada y que no le gusta maquillarse.

Sin embargo, a esa pregunta le respondió: “'Ay no, ¿sabes qué? Bye. Tú eres actor igual que yo y no sabes que estoy maquillada porque acabo de regresar del teatro. Y ahí fue como que para amigo mejor".

La realidad es que Livia Brito confesó esto que pasó con Daniel Arenas a modo de anécdota y como un buen recuerdo. Dio a entender que a veces hay química y a veces no. ¿Tú que crees, arruinó su futuro romance? Mírala, ella misma lo confesó.