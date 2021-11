Los motivos por los que Adamari López jamás volvería con Toni Costa

Además de que ya contó las razones por las que se separó del bailarín español Toni Costa, la conductora puertorriqueña de 50 años, Adamari López, muy segura, confesó que jamás volvería con él por varios motivos.

No hay marcha atrás: Adamari López no volvería con Toni Costa

Parece que no hay marcha atrás en la decisión que ya tomó Adamari López con sus sentimientos. Cabe recordar que, fue en el mes de mayo de este 2021, que la actriz y conductora confesó que su relación con Toni Costa estaba pasando por un mal momento.

Por tal motivo, fue que en ese momento solo se limitó a contar que habían decidido separarse por el bienestar de ambos y, principalmente, de su hija Alaïa. A pesar de las miles de especulaciones y las ganas que tienen sus fans de volver a verlos juntos, se acerca el cierre del año y la puertorriqueña confirmó que jamás volvería con su ex.

Más allá de que su vínculo con el padre de su hija terminó definitivamente, también aclaró que se llevan muy bien y viven en armonía porque su amor trascendió a otro nivel. De hecho, así lo han demostrado en estos últimos meses en diferentes encuentros, como en la celebración de Halloween, que se los vio a los 3 juntos, muy felices.

Entre varios motivos -que solo la conductora los llevará consigo-, solo se limitó a contar que jamás volvería con Toni Costa porque ahora se encuentra tranquila y está convencida que su decisión la está llevando por buen camino.

Tras llevar más de 10 años de relación, confesó: “Estoy bien, estoy tranquila, creo que he tomado decisiones que son inteligentes, que son para mi bien, que no quiere decir que no duelan, no quiere decir que no me afecten, pero quiere decir que me van a llevar a un mejor lugar. Son decisiones pensando en mi bienestar emocional, y, sobre todo, cómo eso repercute también en el beneficio de mi hija, que es mi mayor preocupación”.

La decisión de que hoy por hoy no existe alguna posibilidad de reconciliación, es definitiva. Sin embargo, Adamari López también aseveró que no pretende salir a hablar mal de quien fue su pareja desde el 2011 y es el padre de su hija. Esta aclaración la hizo para despejar dudas acerca de los rumores de celos que tendría con la “supuesta” nueva novia de Toni Costa.

Adamari López hoy se ve feliz y en armonía sin Toni Costa

“A lo mejor, simples y cosas cotidianas que pasan en pareja, que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo”. Confesó en una entrevista reciente. "FUENTE: Mui.Today"

Lo único que le importa a la conductora, es sentirse en armonía y cuidar la salud mental de su pequeña Alaïa. “¿Qué es mi mayor preocupación? Todas las que somos mamás pensamos en el bienestar de nuestros hijos, ahora mismo, que la salud mental se ve tan afectada por cosas que nosotros como familia también podemos cuidar…” Cuando se ven reflejados todos los cambios que la conductora de Hoy tuvo en estos meses, no caben dudas que está íntegra, feliz y más guapa que nunca.

De la misma manera que aseveró que jamás volvería con Toni Costa, aseguró que ambos tienen algo en común, y es que su hija seguirá siendo la prioridad, ante todo.

¿Tú crees de verdad que jamás volverán?