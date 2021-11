A casi seis meses de su decisión, Adamari López habló nuevamente de su separación con Toni Costa

La semana pasada pudimos ver a Adamari López junto al bailarín español Toni Costa disfrazados de ninjas para los festejos de Halloween que compartieron junto a su pequeña hija. Aparentemente los ánimos de la ahora expareja se encuentran en un tono saludable y desarrollan actividades juntos por el bienestar de la niña, pero entonces ¿Cuáles fueron los motivos de la separación?

Al hablar de la separación Adamari dijo: “Son decisiones pensando en mi bienestar emocional y sobre todo en cómo eso repercute también en el beneficio y bienestar de mi hija". Dejando claro que las decisiones fueron tomadas pensando en el interés concreto de la menor de edad.

Especial preocupación mantuvo en dejar en claro que ella no estaba hablando mal de su ex, y que solo "son cosas", a la vez que decía "a lo mejor simples y cosas cotidianas que pasan en pareja que no necesariamente están bien y que como mujer yo debo saber darme mi respeto y mi lugar, ese respeto solo me lo puedo dar yo",

A tono con lo que mostró durante los festejos de Halloween Adamari López explicó: "Nosotros nunca nos casamos, estamos simplemente cada uno en su lugar; pero en términos de nuestra hija los dos estamos ahí para ella y los dos somos un equipo y los dos queremos lo mejor para ella y en ese aspecto siempre nos van a ver juntos, siempre tendrá la puerta abierta".

Fuente: Instagram Adamari López

Por su parte Toni Costa, sin haber pronunciado palabra respecto a la separación, dejó entrever que está conforme con esta forma de relacionarse como familia. Se lo pudo ver bromeando respecto a los dolores de su espalda con Adamari López, de buen ánimo y en una situación completamente natural.