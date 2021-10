En medio de los rumores de nuevo amor, Toni Costa lanzó un tajante mensaje

Desde que Toni Costa y Adamari López anunciaron su separación los millones de fanáticos han estado pendiente de una posible reconciliación. A mediado que los meses transcurren las sensaciones de una segunda chance al amor parecen difuminarse.

Hace unos días, los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain indicaron en el programa “Chisme En Vivo” que el bailarín español habría dejado atrás su separación con Adamari López y que estaría saliendo con la modelo e influencer de Texas Evelyn Beltrán.

“Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos" señaló Toni Costa en un reciente posteo. Ante ello muchos de sus followers señalaron que puede ser un contundente mensaje para la prensa que sostiene la mencionada teoría.

Tras ello, Costa compartió otro mensaje en la red de la camarita en la misma sintonía: “La gente es feliz criticando al otro por lo que hace, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste … entendemos que para eso es que a cada uno nos dieron vida propia !??? PARA QUE CADA UNO HAGA LO QUE QUIERA Y LO QUE LO HAGA PUTAMENTE FELIZ.. cuánto más !!”.

Fuente: Instagram Toni Costa

Por último, el ex de Adamari López señaló que se encuentra en reposo tras una lesión en su espalda. “Hoy toca día de estar en reposo absoluto, cuidándome mucho, porque ayer durante mi clase de @zumba en @cityzeromiami me lesioné mi espalda, pero es igual, ya mismo me recupero y a seguir pa’ lante!!!!” indicó el mediático oriundo de Valencia, España.