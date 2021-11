Esto fue lo que le dijo 'Evelio con V chica' a Galilea Montijo antes de morir

La conductora de "Hoy", Galilea Montijo, revivió una experiencia fuerte en su vida. Se trató de cuando su amigo entrañable “Evelio con V chica” le dedicó unas emotivas palabras antes de partir.

Fue precisamente durante un segmento especial de Las Estrellas. Allí, la conductora - antes de volver a salir al aire - revivió la experiencia y enfrentó un fuerte sentimiento cuando comenzó a leer las palabras de su entrañable amigo.

Galilea Montijo emocionada al recordar a su amigo “Evelio con V chica”

En un clip presentado por Las Estrellas, Galilea Montijo - realmente muy conmovida - decidió mostrar lo que pasó al recibir la carta de su querido amigo Evelio con V chica.

“Cuando muere uno de mis mejores amigos, que es Evelio con V chica, también fue un momento muy difícil para mí, estaba yo al aire y me acuerdo que su mamá llegó un día al programa, estábamos en comerciales y me dio una carta, Evelio me la escribió cuando estaba en el hospital".

Si hay alguien que ha vivido momentos difíciles en su vida, es Galilea y, esta vez, fue uno de ellos. Según contó, en el momento que recibió la carta decidió tomarse un tiempo para leerla durante los comerciales, aunque sus ganas solo pedían salir corriendo y llorar en su camerino:

"Se me ocurrió leerla justo cuando estábamos en comerciales, entré (al aire) y lo único que quería era salirme y meterme a llorar al camerino, pero no, dije: 'hasta que termine el programa, tengo que trabajar'”, recordó.

Asimismo, mientras todos se preguntan qué fue lo que le dijo Evelio con V chica a Galilea, la conductora solo destacó que la carta era muy especial y no quiso dar más detalles de su contenido.

¿Quién era Evelio con V chica y de qué murió?

Evelio Arias Ramos, más conocido popularmente como Evelio con V chica, era un actor y comediante mexicano muy simpático, que interpretaba el personaje de un limpiaparabrisas. Su emblemática frase era: "México soy tuyo".

Falleció muy joven, precisamente un 4 de noviembre de 2008. Pero antes, vale recordar que su carrera se inició en el programa “Un nuevo día” que conducía Rebecca de Alba y César Costa y, al poco tiempo, participó en Vida TV encabezando con Galilea Montijo y Héctor Sandarti.

El querido amigo de la conductora murió a los 42 años, víctima de un fallo respiratorio. Más allá de las diferentes versiones que circularon sobre su muerte, como un accidente automovilístico o problemas de gastritis, hasta cáncer de estómago, la realidad es que no fue así.

Habiendo pasado tantos años ya, Galilea Montijo lo sigue recordando a su querido amigo 'Evelio con V chica' con mucha conmoción.

¿Tú lo recuerdas al comediante? Cuéntanos.