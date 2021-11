Esto es lo que la Doctora Polo piensa sobre los hombres

Tras varios rumores acerca de su vida sexual en una reciente entrevista, la Doctora Polo hizo vibrar las redes hablando de lo que piensa, sobre todo de los hombres. La abogada más famosa de la televisión, gracias al programa Caso Cerrado, habla poco de su vida amorosa y, por ello, se ha convertido en una obsesión para el público.

La abogada Ana María Polo, más conocida como Doctora Polo, sin dudas consiguió ser un éxito en el mundo con su programa Caso Cerrado. En su interceder en varias cuestiones, incluidas las amorosas, cada tanto da su opinión sin importarle el qué dirán.

Sin embargo, en lo que respecta su vida sentimental, se ha convertido en un gran interrogante, tanto para su público como para la prensa. Pero, esta vez, salió a decir qué piensa sobre los hombres y llamó mucho la atención.

¿Qué piensa sobre los hombres la Doctora Polo?

Ante una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué opinaba, contó específicamente qué pensaba sobre el tema de la sexualidad y los hombres en particular: "No creo que nadie tenga que salir de ningún closet. No creo que haya obligación de nadie de salir. ¿Cuándo vemos a la gente decir que es heterosexual? El sólo hecho de decirle a alguien que cuente que es gay es ofensivo".

Asimismo, agregó: “Los hombres, por lo general, tienen más tabúes que las mujeres. Piensan menos y reaccionan peor que las mujeres”. Ese comentario generó un aluvión de repercusiones, entre ellas, la titularon a la Doctora Polo como una feminista empedernida.

De hecho, luego de tal comentario, salieron a la luz detalles de cuando Ana María Polo se casó a los 19 años con un hombre a quien en un momento confesó que solo lo quería para poder irse de la casa de sus padres. Cabe recordar que al poco tiempo se separó, aunque a los 42 volvió a casarse y duró 7 años.

No obstante, desde su última separación, nunca más se le conoció ninguna relación. De esa manera es que han surgido muchas versiones sobre romances, pero solo con mujeres.

"FUENTE: Futbol Radio Fórmula"

Tras haberse escuchado que siempre en su programa estuvo más del lado de las mujeres que de los hombres, se la tituló de gay. Vale recordar que también se le sumó una historia de amor con Marlene Kay, también una presentadora y productora de "Caso Cerrado".

La Doctora Polo ha sido muy polémica por sus formas y dichos, pero lo que piensa sobre los hombres, no es tan controversial ¿o sí?

¿Tú estás de acuerdo con ella? Cuéntanos.