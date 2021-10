Pepe Aguilar volvió a ponerse furioso y esto es lo que dijo

Como ya nos tiene acostumbrados, el carácter de Pepe Aguilar no es de lo más tranquilo a la hora de salir a hablar y decir lo que siente. No debería sorprender, pero esta vez salió con todo. No se aguantó y explotó en contra de los artistas y la forma en que se fijan en los premios en vez de la calidad de la música.

Pepe Aguilar se puso furioso ¿por qué?

Precisamente esta vez, Pepe Aguilar volvió a enojarse y esto es lo que dijo sobre los comentarios que hizo el cantante de reggaetón, J Balvin. Todo se inició por los reconocidos galardones que se entregan en los Latin Grammys.

Resulta ser que esta vez, como probablemente sucede todos los años, la lista de nominados para recibir los premios en la edición del 2021 de los Latin Grammys, generó mucha polémica.

Luego de que el intérprete de “Colores” J Balvin asegurara que la academia no los valora, Pepe Aguilar no dudó en hacer referencia al reconocido cantante de reguetón. Para comprender mejor por qué reaccionó así el hijo de Don Antonio y Flor Silvestre, vale recordar el mensaje que inició toda la polémica.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco esta aburrido. Les damos Rating pero no nos dan el respeto Puño alzado (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido) JOSE”.

Ese mensaje fue el que escribió J. Balvin en la red social Twitter. Como si fuese poco, arremetió con más e hizo un llamado solidario a los artistas del género urbano para que no acudan a dicha celebración:

“Los que tienen poder en el género NINGUNO DEBERÍA IR !! es decir todos porque somos un movimiento”.

Esto fue lo que dijo Pepe Aguilar

No hay dudas que estos mensajes fueron los que desataron la furia de Pepe Aguilar y lo hizo saber a través de un audiovisual en su Instagram. Se sumó a la discusión sobre los Latin Grammys, aunque primero aseguró que por más que él ha sido ganador de varios galardones tiene otra postura ante las pocas nominaciones que reciben los artistas de reggaetón.

Primero comenzó diciendo: “Hay un conflicto o controversia con nuestros queridos hermanos y colegas de la música urbana. Yo solamente les quiero decir algo a todos… ¿por qué les damos tanta importancia a cualquier premio y no nos fijamos más en la calidad de los pinches artistas?”.

Así fue que hizo hincapié en que los artistas deberían darle mayor importancia al talento y el profesionalismo que tiene cada artista, en vez de detenerse en cuántos premios tienen.

Pidió que se alejen de sus envestiduras y se enfoquen en lo que es realmente valioso. De esa manera sentenció:

“A ver güeyes dedíquense a hacer música y nada más. Si realmente no les importan los premios para que hacen tanto pedo… en realidad el mayor premio es que la gente siga tu música. Es que tú puedas hacer algo para transmitir lo que tú sientes”.

Así es como Pepe Aguilar demostró una vez más qué es lo que lo pone furioso. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo? Cuéntanos.