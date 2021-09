Se pudrió todo entre J Balvin y Residente: el motivo

J Balvin alzó su voz en las redes sociales al iniciar una campaña boicot en contra de la próxima edición de los premios Grammy Latinos. El cantante colombiano llamó a sus colegas a no participar de la ceremonia, la cual rendirá tributo a Rubén Blades, y desató algunas críticas en las redes sociales, entre las que se encuentran varios colegas del ambiente.

Uno de los que salió a contestar el pedido del intérprete de “Qué Más Pues?” es el cantante puertorriqueño Residente. “Los Grammys no nos valora, pero nos necesita. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto… Les damos rating pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)” fue el mensaje de Balvin que desató la bronca del ex miembro y fundador de Calle 13.

“Por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron ca***... C. Tangana, Rauw Alejandro, Akapellah, Nathy Peluso, Bad Bunny, Eladio Carrión, Ozuna, Karol G, Farruko, DJ Nelson, Jhay Cortez, Farina, Rafa Pabon, Youtuel, Beatriz Luengo, Myke Towers... O sea, ¿tú le vas a decir a Myke Towers, que posiblemente es su primera vez nominao', que no vaya a los Grammy, porque a ti te sale de los coj****?" inició con su elocuente respuesta Residente.

“Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blabes. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cab***. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente" prosiguió el latino respondiéndole el pedido a J Balvin.

José Álvaro Osorio Balvín, como es su nombre completo, vio el video del compositor de 43 años y no dudó en contestarle lo siguiente: “RESPETO TU OPINIÓN". Lo que causó la pelea, fue que el intérprete de “No hay nadie como tú” comparó la música del reggaetonero con un ‘carrito de panchos’: "Tienes que entender José. Es como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una Estrella Michelin. Y no me malinterpretes, a todo el mundo le gustan los hot dog. Te explico, para que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog. A mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante. Y cuando ese restaurante es el que se gana la Estrella Michelin, entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante”.