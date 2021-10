Desde muy pequeña, Belinda lo ha dado todo en los escenarios. Siempre fue su pasión y así lo vino haciendo a la perfección. Es inevitable asociar que gracias a su carrera como cantante y actriz, Belinda es conocida en casi todos los rincones del mundo.

Más allá de que sus fans la aclaman y llenen sus conciertos, parece que Belinda, a sus 29 años, tiene otras aspiraciones y no está dispuesta a dejarlas pasar para más adelante. Muchos ya se están preguntando si tiene que ver con el mundo de la moda y la belleza, en el que también ha incursionado como modelo y empresaria, pero no.

¿Belinda dejaría la música?

No se trata de dejar de ser quien es y cómo la conocen. Belinda simplemente ha dado un paso más y –al menos por ahora – ha decidido retirarse de la música dejando de estar delante de las cámaras para ponerse detrás de ellas.

Así es. Belinda dejará la música para estrenarse como directora de su primer video musical. Pero no se trata de cualquier videoclip, sino nada más y nada menos que de su prometido, Christian Nodal.

Fue ella misma quien lo confirmó en sus redes sociales. Tras un mensaje en su Instagram dijo: "Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello".

Este anuncio -que dejó a más de uno boquiabierto- lo hizo a través de unas fotos y videos donde se ve que le está dando indicaciones a su futuro esposo. Aunque se puede ver que el propio Christian Nodal la escucha muy atentamente, en un momento todos van a morir de amor porque él no puede evitar derretirse y le termina dando un beso.

Ahora bien, aunque la pareja viene trabajado codo a codo en este importante proyecto, cada uno sigue respetando su sitio y el lugar que ocupan en el mundo de la música. Belinda muy emocionada compartió:

“Espero haber puesto un granito de arena en lo que para mí siempre han sido los videoclips: ARTE. Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia".

Ya deseando verlos, Belinda dejará la música y va por todo en esta nueva etapa junto a Christian Nodal ¿Crees que ella volverá a los escenarios pronto o seguirá alejada de la música?