A sus 56 años así de bella está la esposa de Julio Iglesias

La actual esposa de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, nació en Holanda puntualmente en la localidad de Leimuiden donde habitan aproximadamente unas 4 mil personas. Por su parte luego de terminar sus estudios de bachillerato trabajó como secretaria ejecutiva en una compañía de ordenadores. Sin embargo al igual que su esposo un accidente que tuvo a los 19 años le cambió la vida para siempre.

Por otra parte, la hermosa ex modelo holandesa conoció al famoso cantante español en un aeropuerto de Yakarta una mañana de diciembre de 1990. En ese lugar ella se encontraba trabajando como modelo en la capital de Indonesia. Fue allí donde Julio se acercó a ella para que lo fuera a ver cantar esa noche. Asimismo tras la mencionada actuación Julio Iglesias le propuso que la acompañara a su gira por Kuala Lumpur, Singapur y Tokio, y ella volvió a aceptar. En ese momento él tenía 47 años mientras que la bella rubia 25.

Luego con el paso de los años, a mitad de 1991, Miranda se instaló en la casa del cantante en Indian Creek. En tanto que a partir de ese momento su relación cambió para siempre se convirtió en el gran amor de su vida con la que tiene 5 hijos. Por su parte luego de estar 18 años de novio ambos se casaron el bellísima ciudad de Marbella.

En tanto que sobre la relación que la ex modelo tenía con los hijos mayores de Julio ella dijo lo siguiente: "Tengo una relación buena con ellos. Y me encanta que también la tengan nuestros hijos con sus hermanos”. Además agregó que "desde el primer momento me sentí muy acogida por ellos tanto por Enrique, Julio josé y Chábeli".

Finalmente hoy en día Miranda Rijnsburger tiene 56 años de edad y cada vez que aparece en alguna alfombra roja o en las redes sociales con fotos que comparten sus hijas gemelas su belleza se acapara todas las miradas. Sin lugar a dudas Miranda es una verdadera mujer con todas las letras.