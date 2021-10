Así fue el accidente de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar parece no detenerse nunca. Incluso en este 2021, luego de haber vivido una pandemia muy estricta por la covid-19, en la que los cantantes fueron uno de los rubros más perjudicados. Pero conforme se levantan ciertas restricciones, algunos comienzan a subirse a los escenarios y estar de alguna más cerca de su público.

Tal fue el caso de la familia Aguilar, precisamente la talentosa y joven Ángela Aguilar que sufrió un accidente mientras cantaba en la gira de "Jaripeo sin Fronteras" junto a su hermano Leonardo y su padre Pepe Aguilar.

El inesperado accidente de Ángela Aguilar

Fue precisamente durante una de las presentaciones que vienen realizando con la gira “Jaripeo sin Fronteras” en Salt Lake City, cuando Ángela Aguilar sufrió un accidente inesperado.

Claramente, esto no interrumpió para nada el momento, y el show continuó mientras la joven cantante siguió demostrando su talento y profesionalismo. El momento se pudo ver a través de un video que publicó Pepe Aguilar, donde también la joven confiesa cómo fue el accidente.

"FUENTE: MARCA"

“Había un hoyo donde estamos cantando “Tu sangre en mi cuerpo” y estábamos pasando por detrás de los coros, así que la tierra de ahí siempre está irregular. Se me atoró el pie en un hoyo y se me dobló el tobillo durante el show”.

Aún así, la joven cantante Ángela siguió con el tobillo lastimado a terminar su show, ya que le quedaban unas canciones más por interpretar. Por su parte, su hermano Leonardo la ayudó para que continuaran sin inconvenientes.

La joven recuerda que tuvo que cantar “Cuando dos almas” mientras estaba dolorida hasta que finalizó y su hermano la cargó hasta el camerino, porque ya estaba demasiado morado el tobillo.

Otro accidente de Ángela Aguilar, pero del corazón

Actualmente se puede asegurar que la pequeña Ángela Aguilar además de talentosa, está soltera y es hermosa. Con 18 años recién cumplidos, ahora es tendencia con cualquier canción que cante como también, con el atuendo que elija estrenar.

La hija de Pepe Aguilar, causa mucha sensación y comentó que, al contrario de lo que muchos piensan, no le gusta seguir las tendencias de moda. No le interesa parecerse a las demás y hasta llegó a decir “Libre soy” haciendo alusión a la canción de la película.

Más allá de sus gustos y hobbies, en cuanto al corazón y los amores, así como hace poco sufrió un accidente en medio de un show, buscar novio es en lo que menos piensa por ahora. Esta decisión se debe a que reconoció que ya ha sufrido una decepción amorosa.

No obstante, aclaró que esa experiencia le permitió componer 2 canciones, las cuales podrán escucharse en su nuevo disco “Mexicana enamorada”.

De esta manera, confesó que escribió la canción “Fuera de servicio” tratándose de un accidente del corazón, donde ella solita sufrió ilusionándose con alguien. Sin dudas, fue una declaración inesperada que dejó a todos atónitos.

Por otro lado, la segunda canción se llama “Inevitable” y se trata de cuando alguien apuesta mucho por una persona pero al final de cuentas, no funciona. Así fue el accidente de Ángela Aguilar, pero del corazón.

"La neta no pelo a nadie porque estoy muy enfocada a la música y sé que si me meto una relación ahorita no voy a poder dar una buena relación”. ¿Ya lo sabías? ¿A quién crees que se refiere?