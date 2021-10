Este es el verdadero nombre completo de Ángela Aguilar y más curiosidades que no conocías

Comenzando por algo esencial para la Dinastía Aguilar, se puede decir que la joven Ángela Aguilar -que hace muy poco cumplió su mayoría de edad- es una gran persona además de haber demostrado su talento indiscutible en cualquier escenario.

De hecho, la hija de Pepe Aguilar al día de hoy y a su corta edad, ya es una de las cantantes más populares del momento gracias a su gran talento y carisma.

El verdadero nombre completo de la pequeña Ángela lleva el apellido de su madre también, de modo que realmente es Ángela Aguilar Álvarez. Lo más sorprendente para muchos, es que es una cantante de origen estadounidense de música regional mexicana, aunque esto último le da un fuerte vínculo con México y su historia.

A su corta edad, ya obtuvo un notable reconocimiento luego de interpretar la canción "La Llorona" en la Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el año 2018. Cabe recordar que es una de los tantos nietos del Charro de México, Antonio Aguilar y Doña Flor Silvestre.

Ángela Aguilar y más curiosidades que no conocías

Hay muchas cosas que ya se conocen de la cantante. El hecho de provenir de una de las familias más populares de México, no pueden evitar que se conozcan detalles de todos los integrantes. No obstante, aún hay más curiosidades que no conocías. Entre ellas, te contamos algunas.

La cantante nació en Los Ángeles, California, y aunque vive en Estados Unidos, Ángela en varias ocasiones ya contó que ama visitar su Rancho en Zacatecas, México. Allí es muy feliz conectándose con sus raíces.

Entre otros de sus momentos favoritos, cuando está en México le gusta ir a disfrutar de sus platillos favoritos. Ellos son los tacos al pastor, tacos de canasta, las flautas de pollo, y los sabrosos caldos de pollo, entre otros más.

Solo para refrescar la memoria, hay que mencionar que Ángela Aguilar es la hija más pequeña de los tres hijos de Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez. Así como los 3 tienen sus propios talentos, la joven es la única que desde muy pequeña demostró su amor por el canto.

A sus 17 años, ya había estrenado su primer disco con canciones inéditas. Hasta ese momento, solo había sacado sencillos, sin embargo reconoce que tiene una carrera musical por delante y por ello es que sigue estudiando la preparatoria, donde disfruta y mucho.

Como parte de su día, sus hobbies son disfrutar de sus mascotas. En el rancho tienen cerca de 10 perros. Normalmente, todos sus fans tiene la suerte de que la cantante comparte casi todo en las historias de su Instagram. No obstante, es muy cuidadosa de su privacidad y por ello nunca se ve envuelta en escándalos.

Ahora ya sabes cuál es el verdadero nombre completo de Ángela Aguilar y otras curiosidades que quizás no conocías. Pero, por último, te contamos que la cantante reveló que mide 1,68 y, entre otras actividades, le encanta leer, la moda y la cocina.

Cuéntanos ¿Qué otras curiosidades te gustaría saber de la princesa de la música mexicana?