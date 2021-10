Galilea Montijo salió de Hoy y estos fueron los motivos

Por empezar, ya es de público conocimiento que no es la primera vez que la conductora Galilea Montijo se va temporalmente del programa Hoy. Es habitual que los conductores que pasan por el matutino, cada tanto vayan y vengan por diversos motivos. Algunos esperables y otros, finalmente sorprenden.

En esta oportunidad, fue la misma Galilea Montijo que se fue de Hoy y volvió después de una gran ola de rumores. Todas las especulaciones que se hicieron fueron en torno a su repentina ausencia.

A diferencia de otras veces, esta vez la presentadora de televisión confesó cuáles fueron los motivos que la llevaron a estar ausente en su trabajo.

"FUENTE: MILENIO"

Los motivos de por qué salió Galilea Montijo de Hoy

La misma conductora así como se fue de Hoy, regresó y contó que los motivos eran personales. Decidió repentinamente tomarse un par de días de descanso debido a los estragos que aun sigue sufriendo por las secuelas que le dejó la covid-19.

Desde la producción se esperaban esta decisión. Sin embargo, el público y mucho más sus seguidores, quedaron sin ninguna explicación. Los mismos tuvieron que esperar a que Montijo misma saliera a declarar.

Tras su vuelta ante las cámaras del matutino de Televisa, Galilea Montijo tuvo que hablar para desmentir todos los rumores de una posible salida del programa. Así como salió, volvió con todo y con un espectacular vestido floreado que la hacía verse más guapa que nunca.

La conductora se presentó en el programa junto a sus compañeros, más radiante que nunca y demostró que cada tanto necesita de estas ausencias para recuperar su estado de salud normal. Con mucha calma, explicó que estas pausas temporales en su vida laboral son exclusivamente para recuperarse de las secuelas que le dejó su contagio.

“Uno ya no tiene 15 años, verdad, entonces las méndigas secuelas de COVID. Que el doctor me dice: ´Necesito que te vayas unos días de descanso, que respires, descansa, por favor. No toda la vida es trabajo´, entonces agarré a mi chiquillo y que me voy con mi madre”, fue precisamente lo que declaró durante su vuelta en Hoy.

¿Crees que haya algún motivo extra detrás de la ausencia de Galilea Montijo?