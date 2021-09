Así atravesó Galilea Montijo el COVID-19 y estas fueron sus secuelas

La pandemia llegó y cambió rotundamente la vida de todos. A algunas personas las ha golpeado más de cerca que a otras, como el caso de Galilea Montijo quien padeció Covid-19 dos veces en tan solo cuatro meses.

Galilea Montijo contó que la primera vez la pasó muy mal y que nunca hubiera imaginado que volvería a contagiarse por segunda ocasión de Covid-19. Si bien la conductora de ‘Hoy’ tuvo que ausentarse del programa para cumplir con los protocolos establecidos, para transitar por segunda vez la enfermedad que le ‘pegó más duro’.

Mientras seguía en su casa, respetando el aislamiento, hizo una transmisión en vivo con sus compañeros de ‘Hoy’ en donde dijo: ‘Todavía estoy como de ‘tengo mocos mana’, si me pegó mucho más fuerte que la vez pasada, una tos espantosa, de esas que te da dolor de cabeza, los oídos los traes tapados todo el día’.

Aún así Galilea Montijo se mostró optimista respecto de su situación: ‘Dentro de todo te puedo decir que estamos muy agradecidos porque nos ha dado ese Covid por segunda vez más fuerte que la otra vez, pero gracias a Dios estamos estables y sí me ha pegado en cuanto a tos, garganta, estuve varios días tirada en la cama, Mateo en los primeros días, Fer ayer y antier también se sintió mal, ahora no sabemos si cada vez que te da, te da más fuerte’.

Lo que relató una vez que le dieron el alta es que fueron unos días relativamente tranquilos en los cuales lo único que intentó fue mantener la mente ocupada, ya que asegura que se trata de una ‘enfermedad muy psicológica’ que si dejas que te afecte te puede dañar a nivel anímico.

En cuanto a las secuelas que el Covid-19 dejó en su cuerpo, Galilea Montijo relató que se siente ‘un poquito sofocada, con un agotamiento raro’. En cualquier caso explicó: ‘Ya me dieron de alta, me hicieron exámenes y ando toda moreteada porque mis venas son muy delgaditas, pero ya me hicieron exámenes de sangre y todo está bien, nada inflamado’.

Al finalizar no dudó en destacar la importancia de seguir cuidándose más allá de ya haber tenido Covid-19, ya que ella era de las personas que creían que no le iba a volver a agarrar.

